Galaxy Buds Live: true wireless ergonomiche e con cancellazione di rumore

Samsung ha ridisegnato l’estetica dei suoi auricolari Bluetooth true wireless: il risultato sono e Galaxy Buds Live. Le nuove cuffie integrano i componenti interni in orizzontale invece che in verticale. In questo modo, gli auricolari non sporgono dalle orecchie e offrono un aspetto più naturale. Le Buds Live si adatatno meglio alla forma dell’orecchio, assicurando una migliore indossabilità e comodità. È poi possibile personalizzare ulteriormente la vestibilità con due dimensioni delle estremità laterali.

Le Galaxy Buds Live sono state progettate sfruttando il know-how acustco di AKG e puntano a garantire un sonoro perfetto e cristallino nell’ascolto musicale, ma anche conversazioni chiare durante una chiamata.

Sono dotate di un speaker da 12 mm e di un condotto per i bassi, che permette all’audio di suonare profondo e ricco.

Le cuffie sono dotate di tre microfoni e dell’accelerometro (Voice Pickup Unit, VPU) oltre che di Active Noise Cancellation (ANC), che consente di attenuare i rumori di fondo.

L’Active Noise Cancellation (ANC) delle Galaxy Buds Live ha ricevuto la UL Verification per la riduzione del rumore di fondo fino al 97% nelle bande di bassa frequenza. Le funzioni che includono la cancellazione attiva del rumore sono abilitate attraverso una connessione Bluetooth o l’app Galaxy Wearable su Android e l’app Galaxy Buds su dispositivi iOS.

Galaxy Buds Live sono dotati di un’intuitiva interfaccia utente touch-based PUI (interfaccia utente fisica) per il controllo tattile, così come Bixby voice wake-up, che consente di navigare nella propria playlist, aprire le applicazioni e inviare messaggi a mani libere e senza necessità di guardare lo schermo.

Le Galaxy Buds Live sono dotate di una batteria di lunga durata. Anche in emergenza, tuttavia, è possibile ottenere 1 ora di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica

Prezzo e disponibilità

Galaxy Buds Live saranno in pre-ordine dal 5 al 20 agosto e in vendita dal 21 agosto 2020 al prezzo di €189 nelle colorazioni Mystic Bronze, Mystic White e Mystic Black.