Il tablet Samsung Galaxy Tab S7 ha sempre mento segreti. Prima le immagini del dispositivo del produttore sudcoreano che dovrebbe arrivare fra luglio e agosto; ora le specifiche tecniche.

E al Tab S7 si dovrebbe aggiungere il modello Galaxy Tab S7+ che è apparso su Geekbench con le sue specifiche principali.

Il Galaxy Tab S7+, che ha come codice la sigla SM-T976B, è mosso da Android 10 e ha 6 GB di Ram (potrebbero esserci anche altre varianti di Ram che per il momento non sono ancora confermate).

Il tablet di Samsung sarà animato dal SoC Snapdragon 865, sfoggerà un display da 12,4″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz, è integrerà una batteria da 9.800 mAh. Non mancherà il supporto per la connettività 5G.



Maggiori dettagli sulla gamma Tab S7 dovrebbero emergere nelle prossime settimane.

