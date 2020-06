Samsung Galaxy Watch 3: ecco tutte le specifiche

Tra poche settimane Samsung presenterà ufficialmente il suo prossimo smartwatch di punta, il Galaxy Watch 3 che dovrebbe precedere la presentazione del Galaxy Note 20, Note 20 Plus e Galaxy Fold 2 prevista per agosto.

Ad un mese dal debutto dell’orologio, il sito coreano SamMobile ha rivelato molte informazioni affermando che sarà disponibile in due formati: 41 e 45 mm, con due versioni per ogni formato, una in acciaio inossidabile e una in titanio. In entrambi i casi, l’orologio dovrebbe montare 8 GB di memoria e 1 GB di RAM, con compatibilità 4G, un chip GPS e una certificazione impermeabile IP68. Dovrebbe anche tornare la ghiera fisica rotante, come sul primo Galaxy Watch, oltre a un lettore di frequenza cardiaca e un elettrocardiogramma.

Per quanto riguarda il formato 41 mm, SamMobile afferma che il Galaxy Watch 3 sarà dotato di uno schermo da 1,2 pollici di diametro con un formato di 41 x 42,5 x 11,3 mm e una batteria di 247 mAh. La versione da 45 mm dovrebbe sfruttare un pannello da 1,4 pollici per un formato di 45 x 46,2 x 11,1 mm e una batteria da 340 mAh. Gli schermi sono 0,1 pollici più grandi rispetto al primo Galaxy Watch, nonostante le dimensioni più ridotte del Galaxy Watch 3.

Infine, alla presentazione del nuovo smartwatch, il blog kbc20000 afferma che saranno svelate anche le nuove cuffie Galaxy Buds Live con riduzione attiva del rumore.