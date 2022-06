Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4: basterà uno swipe per attivare lo split screen

Una nuova funziona attende i modelli Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4: si tratta di un miglioramento per visualizzare lo split screen aggiungeranno uno swipe per accedere alla visualizzazione a split screen, la modalità che permette di dividere in due lo schermo e gestire differenti funzioni.

Lo rivela con un tweet il celebre leaker Ice Universe.

Al momento, per attivare la funzione di split screen, è necessario aprire la barra laterale, poi l’icona della griglia e quindi trascinare le app desiderate verso l’interno del pannello.

Una modalità che gli ingegneri di Samsung hanno pensato di semplificare, sintetizzandola in un unico passaggio, uno swipe da destra a sinistra.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale di presentazione dei nuovi modelli Samsung con lo schermo pieghevole: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, dovrebbero essere presentati il 10 agosto.