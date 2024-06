Samsung Galaxy Z Flip6: aumento di prezzo in arrivo?

Il prossimo mese Samsung dovrebbe alzare il sipario sulla nuova linea di pieghevoli. Se tutti i leak e i rumors saranno confermati, sarà una semplice formalità, ma alcune indiscrezioni importanti provengono dal possibile aumento dei prezzi, in particolar modo per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip6.

Secondo Saminsider, il nuovo flip nel Vecchio Continente potrebbe costare 1.340 euro per il taglio di memoria da 256 Gb e 1.467 euro per quello da 512 Gb. In totale l’aumento è di circa 140 euro per ogni taglio di memoria rispetto ai Flip5, introdotti lo scorso anno.

Il dispositivo, che sarà svelato presumibilmente il prossimo 10 luglio insieme allo Z Fold6, non ha molti segreti, specie per quelle che saranno le caratteristiche principali. Sarà infatti animato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 “Made for Galaxy”, mentre ci si aspetta un aumento considerevole della Ram che questa volta potrebbe arrivare a 12 Gb. Ma considerando il ritmo elevato di indiscrezioni e conferme, è probabile che nei prossimi giorni vi saranno ulteriori dettagli sulle novità firmate Samsung.