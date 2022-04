Samsung Galaxy Z Fold 4: due miglioramenti in vista

Non è un segreto che Samsung abbia intenzione di annunciare quest’estate il Galaxy Z Fold 4, il successore del Galaxy Z Fold 3.

La gamma Z Fold di Samsung sta migliorando di generazione in generazione e, dopo aver visto che potrebbe essere dotata di un processore più potente di quello dell’S22, apprendiamo che Samsung si sta preparando a offrirci nuove funzionalità in due aree specifiche: fotografia e design.

Sensori più potenti

È il sito GalaxyClub ad informarci che Samsung è attualmente al lavoro per aggiornare la fila di sensori del Galaxy Z Fold 4. Samsung sarebbe quindi pronta per inserire nel suo smartphone pieghevole uno dei sensori della gamma S22, soprattutto il suo teleobiettivo 3x. Questa modifica causerebbe una perdita di nitidezza nell’immagine finale, ma compenserebbe con il suo livello di zoom che permetterebbe al Fold 4 di passare da uno zoom ottico 2x ad uno zoom 3x, più utile in determinate situazioni e più in fase con l’attuale offerta di ammiraglie.

Un’altra notevole differenza è da cercare nel design della cerniera, che sarebbe la prima dal lancio del Fold. È l’account Twitter @TheGalox che ci dice che Samsung valuterebbe la possibilità di cambiare strategia e di mettere un solo cardine invece di due per supportare l’apertura del dispositivo.

Ciò consentirebbe al Fold 4 di perdere spessore e guadagnare in leggerezza, costando meno e diventando allo stesso tempo più durevole perché alcune parti mobili verrebbero estratte dal dispositivo che potrebbero rappresentare un problema a lungo termine. Al posto delle due attuali cerniere poste su entrambi i lati del dispositivo, avremmo quindi solo una cerniera situata al centro.

Prezzo e uscita

Se queste due novità fossero ben integrate nello Z Fold 4, resterebbe da vedere quale impatto avranno sul prezzo del telefono, già proposto a prezzi esorbitanti.

Per ciò che riguarda l’uscita, Z Fold 4 e Z Flip 4 dovrebbero arrivare nel mese di agosto, accompagnati da un evento dedicato.