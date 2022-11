Samsung: i foldable volano nel segmento business e aziendale

Samsung ha rivelato che i suoi smartphone pieghevoli stanno ottenendo grande successo nel segmento b2b grazie soprattutto ai display di grandi dimensioni, che rendono più semplice svolgere il proprio lavoro in movimento.

Il numero di modelli Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip distribuiti è più che raddoppiato anno su anno. Samsung ha esaminato il periodo tra gennaio e ottobre di quest’anno e lo ha confrontato con gli stessi mesi dell’anno precedente: i pieghevoli acquistati dalle aziende sono aumentati del 105%. I modelli foldable sono ancora piuttosto costosi rispetto agli altri dispositivi e le app non sono sempre ottimizzate per il loro particolare fattore di forma. Ma la loro adozione è senza dubbio in crescita.

Samsung ritiene che le spedizioni dei suoi pieghevoli dovrebbero raggiungere i 16 milioni di unità in tutto il mondo, con un aumento del 73% su base annua. Nel 2023, le spedizioni dovrebbero arrivare ai 26 milioni, con una diffusione degli smartphone pieghevoli in forte aumento un po’ in tutte le fasce del mercato e non solo nell’ambito business.