App Store Awards: ecco la classifica ufficiale delle migliori app dell’anno

Gli App Store Awards sono una competizione organizzata da Apple per premiare le migliori app e giochi che si sono distinti nel corso dell’anno sull’ecosistema della Mela. La decima edizione ha appena avuto luogo, e i risultati sono stati resi pubblici proprio oggi. L‘obiettivo della gara, come dichiarato da Tim Cook, è quello di mettere sotto i riflettori in grado di offrire esperienze nuove e dal grande impatto culturale. Senza troppo indugi, ecco tutti i premi assegnati.

Premi iPhone

Il premio di migliore applicazione iPhone dell’anno è stato vinto da BeReal. Il popolarissimo social media propone un’idea mai vista prima: infatti richiede agli utenti di scattare una fotografia in un momento casuale della giornata una volta al giorno per poi condividerla, nel tentativo di promuovere un’immagine genuina della vita quotidiana delle persone. Il premio miglior gioco iPhone dell’anno se lo aggiudica invece Apex Legends mobile, la versione per telefoni del noto videogioco battle royale di Electronic Arts per console e PC.

Premi iPad

Per quanto riguarda gli iPad, l’App Store Award per miglior applicazione se lo giudica GoodNotes 5, una classica app di appunti ma dotata di moltissime funzionalità, come supporto ad Apple Pencil e strumenti di collaborazione. Il miglior gioco invece è Moncage, un’avventura puzzle che ha interamente luogo all’interno di un misterioso cubo.

Premi Apple Watch

Passando a migliore applicazione dell’Apple Watch, il podio se lo aggiudica questa volta Gentler Streak. Si tratta di un’app di allenamento, ma non come tutte le altre. Infatti è data tanta importanza al riposo quanto all’esercizio, per consentire agli utenti di trovare un equilibrio che faccia per loro.

Premi Mac

Tocca ora ai Mac. L’applicazione vincitrice è MacFamilyTrees, che permette di generare alberi genealogici della propria famiglia muniti di statistiche, foto, e materiale audio. Il miglio videogioco invece è Inscryption, esperienza che di primo impatto sembra un semplice gioco di carte ma che in realtà nasconde diversi misteri da scoprire.

Premi Apple TV

L’ultima categoria degli App Store Awards è dedicata a Apple TV. Qui il premio lo ha vinto un’applicazione spagnola, conosciuta come ViX, che offre agli utenti una grande quantità di film, TV, ed eventi sportivi. Per finire, il gioco migliore è stato El Hijo, un western che vede un orfano di 6 anni alla ricerca della madre.