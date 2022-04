Samsung, in arrivo un nuovo processore esclusivo per Galaxy

Il Presidente di Samsung TM Roh ha confermato che un nuovo processore proprietario di Samsung è in programmazione per il futuro. I piani sono stati discussi il mese scorso durante una riunione dell’azienda, e ora sono stati rivelati ufficialmente.

Samsung possiede già una divisione che produce chip, come per esempio l’Exynos. Tuttavia questi SoC non sono in esclusiva di Samsung, ma vengono utilizzati anche su altri smartphone; peraltro sono sviluppati senza alcun consulto con le altri parti di Samsung.

Non è chiaro, invece, come questo nuovo chip sarà progettato. Potrebbe essere sviluppato in sinergia con la divisione mobile, oppure essere prodotto da un’altra azienda. E i dettagli finiscono qui, perché per ora non ci è dato sapere nemmeno la potenza di questo nuovo processore di Samsung. Tutto ciò che sappiamo è che sarà esclusivo della serie Galaxy.