Ad agosto era solo una voce. A settembre è diventata qualcosa di più concreto. Solo la scorsa settimana molti leaker sarebbero stati pronti a giurare che le notizie che filtravano dalle fonti industriali fossero attendibili.

Oggi arriva anche l’agenzia di stampa Reuters a confermare che Samsung interromperà la commercializzazione della sua linea di smartphone Galaxy Note, diventata famosa soprattutto per la presenza del pennino.



L’ultima conferma, che come detto arriva da Reuters, si basa su tre fonti. Si ritiene che la mossa tenda a ottimizzare la gamma, anche in vista dei cambiamenti avvenuti nel mercato in seguito alla pandemia di Covid-19.



Samsung potrebbe anche trasferire alcune delle sue risorse di sviluppo sulla produzione di smartphone con schermo pieghevole. Le fonti sembrano anche piuttosto concordi nel ritenere che Samsung estenderà il supporto alla S Pen ad alcuni modelli della nuova linea flagship Galaxy S21 e ad alcuni foldable. La S Pen, in questo caso, potrebbe però essere venduta come accessorio e non integrata nella confezione di vendita.

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, dal momento che Samsung anticiperà il lancio del Galaxy S21 al mese di gennaio.