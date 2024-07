Samsung, l’AI arriva anche sui wearable, con Galaxy Watch7, Watch Ultra e … Ring

Samsung ha annunciato oggi i nuovi Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. L’offerta si amplia e punta al benessere. I nuovi indossabili hanno ora un’arma in più, grazie alle ultime novità in ambito di Intelligenza Artificiale. Delusione per chi attendeva Galaxy Ring: inizialmente non sarà venduto in Italia. Considerando però la strategia della casa sudcoreana, non è detto che prossimamente lo smart device possa approdare anche nel nostro Paese. D’altronde, con un Galaxy Watch7 e un Galaxy Ring indossati insieme, l’analisi della salute dell’utente sarà ancora più approfondita e dettagliata.

Galaxy Ring: monitoraggio semplice e discreto

Il Galaxy Ring è progettato per il monitoraggio della salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il dispositivo, con un peso compreso tra 2,3 e 3,0 grammi, è resistente all’acqua fino a 10ATM e presenta una finitura in titanio di grado 5. Offre una durata della batteria fino a sette giorni e una custodia per la ricarica rapida. Disponibile nei colori Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold, il Galaxy Ring include funzionalità avanzate come il monitoraggio del sonno, la misurazione della temperatura cutanea e della frequenza cardiaca.

I dati rilevati dall’anello sono appresi da Samsung Health e non è necessario sottoscrivere alcun abbonamento. Tra gli altri dati raccolti dal Galaxy Ring troviamo informazioni sul russamento, la latenza del sonno, mentre non manca la possibilità di monitorare il ciclo mestruale. La funzione Avviso frequenza cardiaca permette di ricevere notifiche istantanee su frequenze insolite, tramite Samsung Health. Inoltre, è possibile scattare foto o disattivare la sveglia sugli smartphone Galaxy con un doppio tocco tramite Gesti, e trovare la posizione di Galaxy Ring tramite lo smartphone Galaxy con Trova il mio anello su Samsung Find.

Galaxy Watch7 e Watch Ultra

Il Galaxy Watch7 aiuta a fornire una comprensione olistica del benessere dell’utente. Questo dispositivo offre oltre 100 allenamenti tracciabili, la funzione Composizione corporea per un’analisi fisica dettagliata e il monitoraggio della frequenza cardiaca con notifiche in caso di anomalie. Dotato del chip Exynos W1000 e di un sensore BioActive migliorato, il Galaxy Watch7 è disponibile nelle dimensioni di 44mm e 40mm, nei colori Green, Silver e Cream. Può effettuare letture in tempo reale e avvisare in caso di frequenza cardiaca anormalmente alta o bassa con il monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevare i ritmi cardiaci irregolari indicativi di fibrillazione atriale (AFib) con IHRN (Notifica battito cardiaco irregolare) e ottenere una comprensione più approfondita della salute del cuore con il monitoraggio dell’elettrocardiogramma (ECG) e della pressione arteriosa (BP).

Il Galaxy Watch Ultra rappresenta il dispositivo più potente della linea Galaxy Watch. Progettato per resistere a condizioni estreme con una struttura in titanio di grado 4 e una resistenza all’acqua di 10ATM, dispone di funzionalità avanzate come il monitoraggio multi-sport, la misurazione della Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo e la Zona HR personalizzata. Presente il Pulsante rapido, con cui si può avviare e controllare gli allenamenti e mappare altre funzioni in base alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile attivare una Sirena di emergenza per la propria sicurezza (piuttosto assordant e quindi altamente dissuasiva).



Lo schermo ha un picco di luminosità di 3.000 nits, per garantire la leggibilità anche in piena luce solare. Galaxy Watch Ultra offre una durata della batteria fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico e fino a 48 ore nella modalità Risparmio energetico allenamento. Disponibile nel formato 47mm, nei colori Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Samsung Galaxy Watch Ultra

A bordo Wear Os 5

Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sono i primi smartwatch Android a utilizzare Wear OS 5, la versione più avanzata di questo sistema operativo. L’aggiornamento offre prestazioni migliorate e migliore efficienza energetica, permettendo agli utenti di godere di interazioni più fluide e tempi di utilizzo più lunghi. La durata della batteria risulta potenziata, con un consumo energetico ridotto rispetto alle versioni precedenti. Gli utenti possono inoltre arricchire la loro esperienza con una vasta gamma di applicazioni popolari accessibili direttamente dal polso, inclusi servizi Galaxy, applicazioni Google e numerose app di terze parti.

Serie Galaxy Buds3

Concludono il rinnovo della linea dei wearable due nuovi auricolari Bluetooth true wireless. Il design della serie Galaxy Buds3 è il risultato di un’ampia ricerca ergonomica, alla ricerca di una vestibilità ottimale e di un comfort prolungato. Il design a lama riflette l’identità iconica di Galaxy Buds, combinando eleganza e modernità con l’integrazione di luci LED. Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro offrono due opzioni di design: il modello in-ear per un suono coinvolgente e il modello open-type per un utilizzo prolungato in diverse situazioni. I Galaxy Buds3 supportano Bluetooth 5.3 e Bluetooth LE Audio, inclusa la connettività Auracast, che permette di condividere l’audio con amici o scoprire trasmissioni audio pubbliche. L’interfaccia touch personalizzabile offre un controllo intuitivo della riproduzione audio, delle chiamate e dell’accesso all’assistente vocale. I doppi microfoni su ciascun auricolare garantiscono una qualità delle chiamate elevata, utilizzabili insieme o in modo indipendente.

Gli auricolari Galaxy Buds3 Pro sono dotati di hardware avanzato, tra cui altoparlanti a due vie migliorati con tweeter planare e doppi amplificatori. Questa configurazione garantisce una riproduzione sonora precisa e cristallina, secondo quanto riferito dal produttore. Il supporto per codec SSC raddoppia la frequenza di campionamento, permettendo di ascoltare sorgenti audio ad alta risoluzione con dettagli superbi. La qualità del suono si estende anche alle chiamate, grazie a un modello pre-addestrato basato sull’apprendimento automatico, che ripristina la voce originale dell’oratore anche in ambienti rumorosi, offrendo chiamate di qualità simile a quelle degli smartphone.

Disponibilità e prezzi

Samsung ha annunciato la disponibilità in Italia del Galaxy Watch7 e del Watch Ultra a partire dal 10 luglio 2024. Il Galaxy Watch7 sarà disponibile nelle seguenti configurazioni: la versione 40mm Bluetooth al prezzo consigliato di €319, la versione 40mm LTE al prezzo di €369, la versione 44mm Bluetooth al prezzo di €349 e la versione 44mm LTE al prezzo di €399. Il Galaxy Watch Ultra sarà disponibile nella versione 47mm LTE al prezzo di €699.

Acquistando un Galaxy Watch di ultima generazione su Samsung.com dal 10 luglio 2024 al 18 agosto 2024 con carta di credito o debito, è possibile ottenere una valutazione del proprio dispositivo usato e beneficiare di una riduzione del prezzo di acquisto direttamente a carrello. Il dispositivo usato deve essere spedito a Foxway UO per la valutazione, che determinerà il valore della prevalutazione effettuata.

Inoltre, acquistando su Samsung Shop entro il 23 luglio 2024 e registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 21 settembre 2024, si possono ottenere ulteriori vantaggi: acquistando un Samsung Galaxy Watch Ultra, si riceverà una Trial Band; acquistando un Samsung Galaxy Watch7 44mm o 40mm, si riceverà un Samsung Galaxy Fabric Band.