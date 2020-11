Samsung potrebbe lanciare la sua gamma di smartphone Galaxy S21 più di un mese prima del previsto, nel tentativo di acquisire quote di mercato e respingere la concorrenza di Huawei e Apple.

La notizia, che circola da settimane, viene ora rimbalzata dall’agenzia Reuters che cita tre fonti vicine all’azienda sudcoreana.

Samsung si prepara dunque a lanciare il suo nuovo Galaxy S21 alla fine di gennaio del prossimo anno, mentre nel 2020 aveva lanciato il suo telefono di punta Galaxy S20 all’inizio di marzo.



Huawei, che nel secondo trimestre 2020 (secondo Canalys) aveva superato Samsung ponendosi come primo produttore al mondo di smartphone, ha dovuto poi cedere la posizione al colosso sudoreano nel terzo trimestre, e ora si troverebbe a corto di componentistica per produrre una quantità di dispositivi pari almeno alla domanda.

Se da un lato Samsung vuole cercare di approfittare della situazione di debolezza dell’avversario, dall’altro l’industria dei chip sudcoreani spera che la presidenza di Joe Biden possa alleviare alcune delle restrizioni imposte dalla precedente amministrazione a Huawei, per poter tornare a fornire l’azienda di Shenzhen.

Samsung leader negli Stati Uniti

Samsung ha distribuito il 59% in meno di modelli Galaxy S20 5G negli Stati Uniti nel secondo trimestre dell’anno rispetto alla gamma precedente, uscita nel 2019 (fonte: Canalys). Al contrario, l’iPhone 11 di Apple ha fatto segnare un +15% rispetto al modello best seller dell’anno scorso, l’iPhone XR.



Tuttavia, secondo Strategy Analytics, nel trimestre luglio-settembre 2020, Samsung ha effettuato il sorpasso su Apple, vendendo più smartphone della sua diretta concorrente proprio sul mercato statunitense. La società coreana ha raggiunto la quota del 33,7%, con un aumento di 6,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



I numeri di Samsung sono stati spinti dalla forte domanda per i suoi modelli di fascia media e premium, tra cui spicca la serie Galaxy Note20 e il pieghevole Galaxy Z Fold2.

Apple scende al secondo posto con una quota del 30,2%. Il team di Strategy Analytics sottolinea che il lancio ritardato della serie iPhone 12 ha fatto mancare al produttore di Cupertino il tradizionale traino di settembre.

LG resta al terzo posto con una quota del 14,7%.

I dati globali del Q3/2020

I dati globali degli analisti riguardanti il terzo trimestre 2020 confermano Samsung come il principale produttore di smartphone, con il 21,9% di unità, davanti a Huawei (14,1%) e Xiaomi (11,9%). Apple è quarta con l’11,9%. Ma ora che la serie iPhone 12 è sul mercato, il quarto trimestre dovrebbe sorridere maggiormente alla casa della Mela morsicata.