Sony entra nel mondo dei droni con il progetto Airpeak

Sony ha annunciato il progetto Airpeak, con il quale mira ad entrare nel segmento di mercato dei droni, che nei primi sei mesi del 2020 è stato caratterizzato da crescite molto importanti sia a valore sia a unità.



In un breve comunicato stampa dell’azienda giapponese si legge come il progetto sia rivolto all’intrattenimento e a “vari” altri settori, con un indiretto accenno agli usi professionali oltre che ai prodotti di largo consumo. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se Sony lancerà un proprio modello di drone o se offrirà moduli per fotocamere e sensori ai produttori di droni.



Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul sito dedicato di Airpeak, fino al lancio del progetto, previsto per la primavera del 2021.