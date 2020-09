Samsung non molla i processori Exynos e rilancia

Un nuovo rapporto della Yonhap News Agency ha anticipato che nel corso del 2021, Samsung intende rilanciare forte sui chip Exynos da destinare ai propri modelli di smartphone e quelli degli altri produttori.

Come ogni anno, il produttore coreano ha ricevuto non poche critiche dai fan europei per le varianti Exynos 990 dei modelli Galaxy S20 e Note 20. Le soluzioni Snapdragon vendute negli USA e in Cina, infatti, avrebbero prestazioni e consumi migliori. Non solo: la doppia scelta diventa complicata da gestire quando entrambi i modelli hanno lo stesso prezzo.

Sebbene Samsung non abbia mai riconosciuto ufficialmente questa disparità e continui a utilizzare i chip Exynos nei suoi modelli, gli anni passano e i consumatori più attenti iniziano a diventare più agguerriti. A peggiorare la situazione c’è anche da considerare che Samsung non utilizza nemmeno i chip Exynos per i modelli venduti nel suo paese d’origine e sorge spontanea la domanda sul perché l’azienda venda top di gamma con diverse prestazioni in altri mercati.

Secondo gli analisti locali, il divario di prestazioni tra Exynos e Snapdragon si è ampliato dopo il 2017 e l’ultimo chipset Exynos 990 sembra soffrire di vari problemi di riscaldamento. Tuttavia, ciò non sta frenando l’ambizione dell’azienda che sta sviluppando un nuovo chip Exynos per il prossimo anno con il nome in codice “Olympus”.

Un aspetto positivo è che Samsung utilizzerà i core progettati da ARM per apportare miglioramenti alle prestazioni. Saranno sostituite le GPU Mali con le GPU Radeon di AMD a partire dal 2022. Un altro buon motivo sul perché il produttore stia lavorando internamente per migliorare le prestazioni delle soluzioni in casa e perché Qualcomm ha aumentato il prezzo.

In particolare, il prossimo chip premium potrebbe finire per essere ancora più costoso dello Snapdragon 865. Ed è proprio qui che Samsung vuole entrare come fornitore di chip a prezzi accessibili.

Tutti siamo a conoscenza che il 5G sia il futuro e i produttori hanno la necessità di vendere smartphone 5G più economici. Le Cpu Exynos potrebbe quindi diventare un’alternativa economica.