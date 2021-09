Samsung One UI 4.0: svelata la beta, ecco le prime immagini

Si avvicina il rilascio di Android 12. Google ha reso disponibile l’ultima beta del proprio OS ai possessori di Pixel mentre Samsung e altri produttori si stanno preparando al grande debutto. Proprio il produttore coreano ha annunciato nelle ultime ore la versione beta della sua personalizzazione One UI 4.0.

Questa è disponibile negli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito, in Germania, India, Cina, Polonia e Corea del Sud. Purtroppo l’Italia non è tra i paesi interessati.

Ad essere aggiornabili sono solo agli smartphone Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra ma l’elenco completo degli smartphone compatibili con One UI 4.0 a lungo termine è molto più ampio.



Samsung One UI 4.0 non sarà una rivoluzione dell’interfaccia. Ci sono però alcune novità interessanti tra cui maggiori opzioni di personalizzazione per l’utente, soprattutto a livello di launcher con i suoi nuovi widget.

Il produttore annuncia che sono stati rivisti elementi come icone, sfondi, emoji, con la possibilità di temi alternativi per personalizzare l’aspetto di tutti questi elementi.

Samsung vuole anche porre maggiore enfasi sul controllo della privacy. Sarà più facile controllare le applicazioni che hanno accesso a componenti come la fotocamera, il microfono o la posizione dello smartphone. Inoltre, l’utente riceverà una notifica quando un’app utilizza la fotocamera o il microfono.

Una UI 4.0 si basa sulle nuove funzionalità di Android 12 relative al controllo dei permessi ma visualizzerà anche una cronologia degli ultimi 7 giorni.



Con il lancio di questa prima versione beta, Samsung può sfruttare i feedback degli utenti per iniziare a controllare la qualità del suo nuovo software e trovarsi pronta quando Google lancerà ufficialmente Android 12.