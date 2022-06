Samsung One UI 5 (Android 13) migliorerà la fluidità delle animazioni

Ora che la maggior parte degli smartphone non ha più limiti di potenza hardware, i produttori stanno puntando tutto sulla “UX”, che altro non è che l’esperienza utente. La prossima versione di One UI, l’interfaccia di Samsung, dovrebbe fare un grande passo in avanti sotto questo aspetto.

Lo sviluppo di One UI 5 basata su Android 13 è in azione ma il sito specializzato SamMobile è riuscito ad ottenere dei dettagli tramite i codici sorgenti che citano: “One UI 5.0 migliorerà notevolmente la velocità di esecuzione delle animazioni”. Una promessa al momento non supportata da nulla ma che dovrebbe essere apprezzata da coloro che accusano gli smartphone Samsung di poca reattività.

Pensiamo in particolare al leaker Ice Universe che, sul suo account Twitter, non perde occasione per rimproverare Samsung per la pesantezza della sua interfaccia. Sarà quindi lieto di apprendere che, per SamMobile, One UI 5 avrà “un forte impatto sull’esperienza dell’utente”, in particolare “sincronizzando [le sue animazioni] all’elevata frequenza di aggiornamento degli smartphone Samsung di fascia alta”.

One UI 5.0: uscita aggiornamento

Tradizionalmente, Samsung svela la nuova versione della sua interfaccia grafica personalizzata alla sua conferenza annuale degli sviluppatori. Negli ultimi anni, la DSC si era tenuta nella seconda metà di ottobre con un rilascio di una versione beta nelle settimane successive.

Dovremo quindi aspettare fino all’inizio del 2023 prima di poter vedere la One UI 5.0 che sarà a bordo dei futuri Galaxy S23.