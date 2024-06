Samsung pensa ad un Galaxy Watch Ultra: colori e dettagli

La seconda conferenza Galaxy Unpacked dell’anno è prevista per il 10 luglio a Parigi. Durante l’evento, Samsung presenterà il Galaxy Z Fold 6, il Galaxy Z Flip 6 e il Galaxy Ring. Ma non è tutto: la conferenza estiva sarà anche l’occasione per annunciare i nuovi orologi connessi del marchio. Quest’anno, i protagonisti saranno il Galaxy Watch 7, il Galaxy Watch FE e il Galaxy Watch Ultra, un modello di fascia alta disponibile in due colori.

Colori Sobri per il Galaxy Watch Ultra

Il leaker Ice Universe ha rivelato su Weibo i colori del Galaxy Watch Ultra. Secondo le traduzioni automatiche, i colori sono descritti come “grigio” e “argento”. Tuttavia, dalle immagini sembrano più somigliare al nero e al grigio. A differenza del design mostrato in precedenza da Onleaks, la corona rotante dell’orologio sarebbe arancione, richiamando il colore distintivo della corona dell’Apple Watch Ultra.

Dettagli sul Galaxy Watch Ultra

Questo modello di punta segna un cambiamento per Samsung, che non prevede versioni Pro o Classic dei suoi orologi come negli anni passati. Inoltre, il Galaxy Watch Ultra non ha un numero, suggerendo che appartenga a una gamma completamente diversa rispetto alle serie numerate, simile al Galaxy Watch FE che sarà disponibile nelle prossime settimane. Questa versione Ultra sarà offerta solo in versione 4G e in un unico formato.

Caratteristiche del Galaxy Watch Ultra

Il Galaxy Watch Ultra sarà dotato di un pannello Micro LED, garantendo una maggiore luminosità mantenendo i vantaggi dell’OLED. Questo orologio connesso di fascia alta avrà dimensioni generose, con una cassa di 47 x 47,4 x 16,4 mm.