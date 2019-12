Samsung presenterà i primi modelli della serie Galaxy A (2020) il 12 dicembre. La notizia è stata confermata dalla filiale vietnamita dell’azienda sudcoreana, che ha pubblicato un breve video su YouTube.

Da sinistra a destra i rendering di Galaxy A71 e A51

Nei video, nel quale si può apprezzare un veloce teaser sui prodotti in arrivo, si notano principalmente due cose: un display con un microforo dove viene ospitata la fotocamera anteriore (quindi niente notch) e un nuova configurazione delle fotocamere posteriori.



Samsung non ha annunciato quali smartphone saranno effettivamente presentati il 12 dicembre, ma è probabile che i modelli in questione siano il Galaxy A51 e il Galaxy A71.

I rendering del Galaxy A51 e del Galaxy A71 che sono trapelati il mese scorso hanno rivelato un design molto simile: un display con micro foto per la fotocamera e, sul retro, quattro sensori fotogradici posizionati a L.



All’annuncio ufficiale manca ancora una settimana, per cui ci dobbiamo attendere nuovi corposi leak nei prossimi giorni. Potremo così saperne di più anche sulle caratteristiche tecniche principali, sulla capacità della batteria, sulla quantitaà di memoria a disposizione e sul polliciaggio dei diaply.