Apple vuole un sensore d’impronte su tutto lo schermo per i suoi prossimi iPhone

Apple è attualmente in trattativa con i partner su quello che sembra essere il ritorno del Touch ID su iPhone dopo che l’azienda ha abbandonato i sensori di impronte digitali dal modello X in avanti.

Secondo quanto riportato dall’Economic Daily News, i funzionari Apple incontreranno i rappresentanti della GIS la settimana prossima per discutere del progetto. GIS, con sede a Taiwan, produce componenti touchscreen ed è una delle aziende che potrebbero lavorare a stretto contatto con Qualcomm per costruire un sensore di impronte digitali incorporato in tutto lo schermo dell’iPhone.

A quanto pare, il piano è di far sì che ciò avvenga già nel 2020 su almeno un modello. Tuttavia, si dice che Cupertino potrebbe posticipare tutto nel 2021 se la tecnologia non avanza come previsto puntando ad un’esperienza migliorata con i sensori di impronte digitali ad ultrasuoni sullo schermo rispetto a quelli forniti dalle attuali implementazioni.

Il Face ID non scomparirà

Una priorità sembra essere quella di dotare iPhone di un sensore più grande che aumenterebbe l’area che gli utenti dovrebbero toccare con le dita per sbloccare il dispositivo. Qualcomm ha recentemente lanciato un sensore di impronte digitali 30x20mm che secondo l’azienda è più grande del 17% rispetto a quello di Samsung sul Galaxy S10.

Ciò significa che i dispositivi dotati di un tale sensore di impronte digitali consentirebbero agli utenti di toccare lo schermo ovunque.

Tuttavia, se Apple dovesse ripristinare il Touch ID, non è da aspettarsi che il Face ID sarà rimosso. Molto probabilmente, i due sistemi di autenticazione saranno offerti fianco a fianco, anche se le persone che hanno familiarità con la questione indicano che solo un modello otterrà il sensore di impronte digitali l’anno prossimo.