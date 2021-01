Samsung ha presentato oggi, con quasi un mese di anticipo rispetto alla tradizione, la sua nuova linea flagship composta da tre modelli: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Tutti e tre gli smartphone sono dotati di connettività 5G (quest’anno non ci sono le versioni 4G), processore Exynos 2100 (realizzato con processo produttivo a 5 nm) e fotocamere di qualità. Arriveranno sul mercato a partire da 14 gennaio.

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra è il modello top della nuova linea, con con un display Dynamic Amoled 2X da 6,8’’ (Quad HD+) e frequenza di aggiornamento da 120Hz.

Il telefono si distingue per il design del comparto fotografico, che si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica del dispositivo. Galaxy S21 Ultra 5G è disponibile nei colori Phantom Black e Phantom Silver ed è rivestito con una lussuosa finitura opaca. È dotato di quadrupla fotocamera posteriore (ultra-grandangolare, grandangolare e doppio teleobiettivo) che dispone di un sensore principale da 108 Megapixel, da cui è possibile acquisire foto HDR a 12 bit, un tele periscopico da 10 Megapixel 10X, un secondo tele da 10 Megapixel 3X e una ultra wide da 12 Megapixel.





Per la prima volta su uno smartphone Galaxy è possibile registrare in 4K a 60 fps con tutti gli obiettivi, inclusa la fotocamera frontale.

Il dispositivo permette uno zoom 100x, utilizzando due ottiche tele, una 3x e una 10x. Un’altra novità riguarda la possibilità di utilizzare il pennino (la S Pen) che può essere acquistato come optional e alloggiato in un’apposita custodia. Il pennino, a differenza di quello visto sulla gamma Note, non è Bluetooth, quindi non supporta le gesture.

Galaxy Ultra 5G può contare su una batteria da 5.000 mah.

Galaxy S21 e S21+

Galaxy S21 e Galaxy S21+ mantengono le specifiche base del modello Ultra ma offrono display rispettivamente da 6,2’’e da 6,7’’ (sempre Infinity-O Dynamic Amoled 2X con frequenza di aggiornamento di 120Hz). Cambia anche lo schema fotografico, composto da ottiche da 64 + 12+ 12 Megapixel composte rispettivamente da un sensore tele, uno wide e uno ultra grandangolare.

Sui Galaxy S21 e S21+, come sul modello Ultra, l’alloggiamento per il comparto fotografico si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica del dispositivo, dando vita a un design elegante.

Il modello S21, invece, si differenzia per la presenza, anziché del vetro, di un polimero dotato di particolare resistenza e con un buon impatto estetico.

Sul fronte video i dispositivi possono riprendere in 8K e, con la modalità fermo immagine si possono catturare foto di eccellente qualità anche dai video. Comoda la funzione che permette di fotografare o girare clip in 1:1 ossia in formato quadrato, per ottenere risultati già pronti per la pubblicazione su Instagram. La batteria di S21 ha una capacità di 4.000 mAh, mentre quella di S21+ di 4.800 mAh.

Galaxy S21 è disegnato per essere utilizzato insieme ad altri dispositivi Galaxy e, grazie a SmartThings Find, è possibile trovare rapidamente i propri device compatibili anche quando sono offline, ovunque si trovino. Inoltre, grazie al nuovo Galaxy SmartTag trovare i propri oggetti non connessi è semplice: basta attaccarlo alle chiavi, alla borsa o persino al collare del proprio animale domestico per rintracciarli facilmente, controllando la loro posizione direttamente sullo schermo dello smartphone, che ve lo collocherà all’interno di una mappa o, addirittura, vi darà le indicazioni per raggiungerlo.

Modelli, prezzi e promo di lancio

Qui di seguito, una tabella in cui potete vedere il prezzo dei differenti modelli, a seconda delle dotazioni Ram e dello spazio di archiviazione disponibile che, lo ricordiamo, non può essere esteso mediante schede di memoria.

Acquistando Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ dal 14 al 28 gennaio e registrandosi su Members si riceve:

Galaxy Buds Live (colore: Mystic Black, valore: 169,0 euro)

SmartTag (colore: Black, valore: 34,9 euro).

Acquistando Samsung Galaxy S21 Ultra dal 14 al 28 gennaio e registrandosi su Members si riceve:

Galaxy Buds Pro (colore: Phantom Black, valore: 229,0 euro)

SmartTag (colore: Black, valore: 34,9 euro).

Inoltre, sempre tra il 14 e il 28 gennaio, è disponibile la Formula Ibrida Trade-in “Ipervalutiamo tuo usato”, grazie alla quale è possibile ottenere fino a 409 euro per il proprio usato acquistando Galaxy S21.