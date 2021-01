Samsung sceglie il giorno dell’Epifania, anticipa tutti e presenta la nuova gamma Audio Video 2021 durante il primo First Look virtuale nell’ambito del CES 2021.

Parola d’ordine dell’azienda, soprattutto dopo l’anno complesso che abbiamo trascorso e cha ha cambiato le logiche dei mercati di tutto il mondo e le abitudini dei consumatori.

Samsung: un nuovo approccio eco-compatibile

Ecco perché dal 2021 Samsung intraprenderà un percorso definito “Going Green” che coinvolgerà il business Audio Video. Il produttore sudcoreano mira a ridurre la cosiddetta “impronta ecologica” derivante dalla produzione dei Tv, riducendo i consumi e aumentando la percentuale dei materiali riciclati impiegati per la loro costruzione. Un occhio attento sarà posto anche agli imballaggi, così da riciclare fino a 200.000 tonnellate di scatole di cartone ondulato ogni anno.

Altro importante aspetto legato all’impatto eco è legato alle batterie per i telecomandi: nel 2021 i Tv Samsung saranno dotati di un telecomando a energia solare che può essere ricaricato dalla luce del sole ma anche dalle luci di casa, o tramite Usb. Questo contribuirà ad eliminare lo scarto di 99 milioni di batterie AAA in sette anni.

Tv: ecco il Neo Qled

Sul fronte tecnologico Samsung introduce una nuova tecnologia di display, Neo QLED, nei suoi modelli di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A), portando la tecnologia QLED a un livello superiore grazie a una nuova sorgente luminosa, il Quantum Mini LED, controllata con precisione dalla tecnologia Quantum Matrix e dal processore Neo Quantum, un potente processore di immagini ottimizzato per Neo QLED.

Nella pratica il nuovo sistema è volto ad assicurare una illuminazione dello schermo più razionale e precisa, migliore contrasto con aree scure ancora più scure e aree luminose ancora più luminose, in vista di un’esperienza di visione maggiormente immersiva.

Al nuovo processore Neo Quantum, invece, il compito di elaborare con maggiore capacità di calcolo la qualità dell’immagine a prescindere dalla qualità della sorgente (4K o 8K).

Oltre alla migliore qualità di visione, la tecnologia Neo QLED 8K offre funzionalità audio premium: fra queste Object Tracking Sound (OTS) Pro utilizza un software basato sull’intelligenza artificiale I per far coincidere il suono con il movimento degli oggetti sullo schermo, mentre SpaceFit Sound analizza l’ambiente in cui è installata la Tv per produrre un suono su misura rispetto alla stanza in cui si trova.

Linea micro LED

Con la nuova linea MICRO LED, anticipata dal produttore lo scorso dicembre, Samsung vuole offrire ai consumatori una nuova esperienza visiva su schermi di grande dimensione e di nuova generazione. Disponibile nelle diagonali di 110″, 99″ (e più piccole entro la fine dell’anno), la nuova linea MICRO LED utilizza led di dimensioni micrometriche (per eliminare la retroilluminazione e i filtri colorati utilizzati nei display convenzionali) e offre una sorprendente vivacità e luminosità dei colori con tecnologia di visualizzazione a LED auto-emissiva. È autoilluminante e produce colori e luminosità realistici grazie ai suoi 24 milioni di LED controllati individualmente.

Funzionalità smart

Novità anche sul fronte delle app e della piattaforma di Smart Tv. Smart Health assicura un migliore allenamento interattivo grazie al personal trainer digitale “Smart Trainer”. Sul fronte dei giochi GameView offre la possibilità di giocare sia in 21:9 sia in ultrawide, a 32:9 mentre FreeSync Premium Pro rende l’esperienza più fluida riducendo al minimo la latenza.

Ancora: con Google Duo si può utilizzare il proprio smartphone per avviare una videochiamata sul Tv, alla quale possono partecipare fino a 32 persone, indipendentemente dal sistema operativo in uso. È sufficiente collegare una webcam tramite Usb, e con una smart camera che segue i movimenti, essere sempre a fuoco non sarà un problema.

Gamma lifestyle

Samsung continuerà a investire sulla sua gamma di Lifestyle Tv con l’introduzione di un nuovo design e form factor.

L’iconico Tv Te Frame diventa così ancora più sottile, dimezza lo spesso della sua cornice, avvicinandosi ancora di più all’aspetto di un vero quadro.

Le nuove cornici personalizzabili sono disponibili in cinque opzioni di colore e in due diversi stili personalizzabili – Moderno e Smussato – per abbinarsi perfettamante all’estetica di qualsiasi ambiente.