Samsung presenta la serie Galaxy S23: modelli, specifiche e prezzi

Con un evento tenutosi nella serata di oggi a San Francisco (la mattina per l’America) Samsung ha presentato i suoi nuovi top di gamma della serie Galaxy S23. Si tratta di tre modelli: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Le novità si concentrano sia nella parte estetica sia nell’hardware dei dispositivi: dal punto di vista del design infatti, i bordi dei nuovi smartphone appaiono ora più piatti e meno arrotondati, mentre nella parte posteriore gli obiettivi della fotocamera non sono più inseriti (per S23 e S23+) in quella piccola isola con colori a contrasto, ma fuoriescono in modo naturale da una scocca completamente levigata e piatta. Come sempre, sono all’interno le principali novità che possono essere sintetizzate dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 appositamente personalizzato per i modelli Galaxy di Samsung (per la prima volta quest’anno non ci saranno modelli con chipset Exynos), una fotocamera principale da 200 Megapixel (di produzione Samsung) per l’S23 Ultra, un generale miglioramento della sezione imaging, la presenza dei vetri Gorilla Glass Victus 2 di Corning e display con refresh rate di 120 Hz. Ma andiamo con ordine e vediamo quali solo le specifiche tecniche dei Galaxy S23.

Galaxy S23 Ultra

L’indubbia novità del modello Ultra è la presenza della fotocamera da 200 Megapixel Adaptive Pixel che sfrutta diversi livelli di pixel binning per offrire opzioni di output da 200, 50 o 12 Megapixel.

C’è di più: fa il suo esordio anche – sulla selfie cam da 12 Megapixel (f/2.2) l’autofocus a 60 fps (era da 30 fps nel modello precedente).

Ci sono poi una serie di tolls molto utili per gli amanti della fotografia, uno su tutti la Expert RAW, che si differenzia dalla modalità manuale (anch’essa presente) per poter ottenere file Raw più facilemente editabili.

Spicca su tutte le modalità Nightfotography, di cui si è molto parlato in questi giorni, in grado di ottimizzare sia foto sia video in parecchie situazioni notturne (o comunque in presenza di condizioni di luce critiche), non ultime quelle della fotografia alla Luna.

Nel complesso, Samsung afferma di aver migliorato molti aspetti della sezione imaging, con una migliore stabilizzazione di video, con filmati a 8 K e 30 fps migliorati e una AI sempre più coinvolta nelle procedure di scatto.

Oltre alla fotocamera da 200 Megapixel, sul retro ci sono due tele da 10 Megapixel, rispettivamente con capacità di zoom ottico 3x e 10x e una ultragrandangolare da 12 Megapixel.

Cuore del dispositivo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da una batteria da 5.000 mah che assicura prestazioni più veloci del 40% e una minore latenå, una vera manna per i gamers.

Lo smartphone è dotato di un display da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz e si presenta in tagli di memoria da 8/256, 12/256, 12/512 e 12/1TB. Galaxy S23 Ultra gira su Android 13 con interfaccia Samsung One UI 5.1, offre connettività 5G e certificazione di protezione IP68.

Galaxy S23 e S23+

I due modelli “base e plus” della serie offrono display da 6,1 e 6,6 pollici Dynamimc Amoled, anch’essi con refresh tate di 120 Hz e risoluzione Full HD.

Identico lo schema delle loro fotocamere con un obiettivo principale da 50 Megapixel (grandangolare), un ultra wide da 12 Megapixel, un tele da 10 Megapixel con zoon ottivo 3X e una fotocamera frontale da 12 Megapixel.

Sul fronte della memoria, entrambi gli smartphone offrono tagli da 8/256 GB e 8/512 GB, mentre solo il modello base dispone anche del taglio più basso da 8/128 GB.

Leggere differenze anche per le batterie, con un amperaggio da 3.900 mAh per l’S23 e da 4.700 mAh per l’S23+. Entrambi i modelli hanno certificazione IP68.

Prezzi, colori e disponibilità

La serie Galaxy S23 è disponibile in quattro colorazioni opache: Phantom Black, Cream, Green e Lavender.

Galaxy S23 sarà acquistabile nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB al prezzo di 979 euro.

nella versione da 8GB + 256GB al prezzo di 1.039 euro.

Galaxy S23+ sarà acquistabile nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB al prezzo di 1.229 euro.

nella versione da 8GB + 512GB al prezzo di 1.349 euro.

Galaxy S23 Ultra sarà acquistabile nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB al prezzo di 1.479 euro.

nella versione da 12GB + 512GB al prezzo di 1.659 euro.

nella versione da 12GB + 1TB al prezzo di 1.899 euro.

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, un S23 Ultra da 512GB, un S23+ da 512GB e un S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro il giorno 24 aprile 2023, riceveranno un rimborso rispetto al prodotto acquistato, rispettivamente di 240, 180, 120 e 60 euro.

Inoltre, acquistando Galaxy S23, S23+, S23 Ultra entro il giorno 31 marzo e registrando il prodotto entro il 21 aprile 2023, è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato.