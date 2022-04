Samsung presenta una Galaxy Z Flip3 “Pokemon Edition”

Samsung sta per lanciare una Galaxy Z Flip3 “Pokemon Edition”. Si tratta di una versione speciale dello smarthone clamshell con display pieghevole che sarà per il momento distribuito solamente in Corea del Sud.



La nuova Pokemon Edition Galaxy Z Flip3 uscirà il 24 aprile e coloro che sono interessati a metersela in tasca sono stati invitati a registrarsi a una speciale pagina messa a disposizione dal produttore di Seul.

Il bundle – in edizione limitata – sarà venduto esclusivamente tramite il negozio online di Samsung Korea (dove è già iniziato il conto alla rovescia per la commercializzazione).

Al momento non ci sono ancora informazioni sui prezzi. Samsung la pubblicizza come la “più grande collaborazione di sempre” e mostra di aver prestato una particolare attenzione alla confezione.

Lo smartphone (di colore nero) verrà venduto in una grande scatola rossa come si può vedere dall’immagine che pubblichiao in questa pagina. Il contenuto della confezione include una speciale custodia per Pokemon, una custodia trasparente con adesivi Pikachu, adesivi Pokemon extra, una pop socket Pokeball e un portachiavi Pikachu.