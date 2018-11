Samsung svela il primo smartphone pieghevole al mondo

Sorpresa, sorpresa. Nel corso di un evento dedicato agli sviluppatori a San Francisco, Samsung ha finalmente svelato il suo primo smartphone pieghevole la cui produzione è prevista “nei prossimi mesi”.

Justin Denison, Vicepresidente Senior del marketing, ha mostrato il telefono sul palco: un tablet quando è completamente aperto e un telefono quando è chiuso. Utilizza una nuova tecnologia di visualizzazione chiamata Infinity Flex Display che consente di aprire e chiudere il dispositivo più e più volte senza alcun problema.

“L’Infinity Flex Display rappresenta una piattaforma mobile completamente nuova”, ha affermato Denison. “Viviamo in un mondo in cui le dimensioni dello schermo possono essere grandi solo quanto il dispositivo stesso. Abbiamo aggiunto una nuova dimensione per aiutarti a navigare, guardare e usare il multitasking come mai prima d’ora.”

Attenzione però, non è di un prodotto fatto e finito. È probabile che il telefono completo sia più elegante e con cornici più piccole rispetto a quello visto.

Lo smartphone pieghevole di Samsung può gestire fino a tre app allo stesso tempo, un elemento che il produttore chiama Multi Active Window. Glen Murphy di Google, responsabile di Android UX, è salito sul palco dopo Denison e specificando che Android supporterà la nuova tecnologia di visualizzazione pieghevole.

Era il CES 2013 quando Samsung ha mostrato per la prima volta un display OLED flessibile. Il dispositivo arriva in un momento difficile per il mercato mobile: le vendite di Apple e Samsung stanno rallentando e il mercato globale degli smartphone è in recessione per ovvi motivi di saturazione. I telefoni pieghevoli potrebbero segnare la prossima grande innovazione.

In conclusione, dal poco che è emerso sappiamo che il dispositivo da chiuso assomiglia a un normale telefono da 4,58 pollici e ha un rapporto di aspetto 21:9. Samsung afferma di avere raggiunto una risoluzione di 840×1960, con una densità dello schermo di 420 dpi.

Lo schermo più grande, invece, si nota quando si apre il telefono e parliamo di un display da 7,3 pollici con un rapporto di aspetto 4,2:3. In questo caso, la risoluzione è di 1536 x 2152 pixel con una densità dello schermo di 420 dpi.