Samsung: è questo il primo telefono arrotolabile?

Il vicepresidente di Samsung Lee Jae-yong è stato avvistato, durante una sua recente visita al centro di ricerca e sviluppo dell’azienda a Seoul, in Corea del Sud, con un telefono inedito fra le mani. Il dispositivo, ad un’attenta analisi, sembra avere un fattore di forma insolito.



Lo smartphone non assomiglia ad alcun modello di Samsung attualmente sul mercato e sembra troppo sottile per essere un dispositivo pieghevole.

Tutto ciò ha ovviamente alimentato speculazioni sul fatto che si tratti di un telefono “rollable“.



Si dice da tempo che la società stia lavorando a uno smartphone arrotolabile. Così come confermato da alcuni i brevetti depositati dalla società sudcoreana.



Samsung avrebbe dimostrato in forma privata uno smartphone “slide-out” durante il CES 2020 e si dice intenda presentarne una versione commerciale il prossimo anno.



L’immagine in cui Lee tiene in mano il “sospetto” prototipo è stata ufficialmente pubblicata da Samsung e potrebbe essere una sorta di teaser.



Nel frattempo, tutti i più grandi produttori di smartphone, stanno lavorando a diversi progetti di form factor alternativi. Fra queste, LG e TCL (quest’ultima ha già mostrato un prototipo funzionante di smartphone arrotolabile). Insomma anche Samsung sarà della partita, e con questa foto potrebbe averlo voluto dimostrare.



La fotografia non ci dà alcuna notizia riguardo alle caratteristiche del telefono arrotolabile di Samsung, ma se le notizie giunte fino ad ora sono da considerarsi affidabili, avrà un pannello flessibile in plastica che gli consentirà di trasformarsi da un telefono da 6 pollici a un tablet da 8 pollici.



A differenza degli attuali smartphone foldable, i pannelli arrotolabili non dovrebbero avere un solo punto di piegatura, ma dovrebbero essere maggiormente elastici e ripiegabili in modo un po’ più libero, e questo aumenterà la possibilità da parte delle aziende, di creare diversi form factor, anche molto diversi da quelli a cui siamo oggi abituati.