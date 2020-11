Cellulari economici: quale scegliere?

Il cellulare è diventato uno strumento di necessità, più che uno strumento di lusso. Questo perché alcune esigenze sono entrate talmente nella quotidianità di tutti noi che oggetti o azioni che in passato potevano risultare superflue o non così importanti, al giorno d’oggi risultano essenziali. Avere un cellulare non è soltanto di importanza primaria per un discorso di svago, ma perché è fondamentale anche per una questione di sicurezza.

E’ anche vero, però, che non tutte le persone hanno le stesse esigenze. C’è qualcuno che non necessita di sfruttare le mille e passa funzioni che gli smartphone moderni mettono a disposizione, ma cercano soltanto un cellulare che permetta loro di fruire di funzioni basilari. Ecco che il mercato mette a disposizione dei cellulari economici, che arrivano a costare cifre molto inferiori a quelle che caratterizzano i modelli più performanti. Si tratta di modelli economici, che si trovano in commercio a prezzi davvero molto contenuti e che permettono di essere sfruttati al meglio per alcune caratteristiche.

Ci sono persone che cercano soltanto uno strumento che permetta loro di telefonare, mandare sms o magari navigare in internet ma senza grosse pretese. Solitamente questo tipo di prodotti è la scelta giusta per persone non più giovanissime, o che non hanno grandi budget a disposizione, o magari soltanto non trova utili determinate funzioni. Al giorno d’oggi, i modelli di cellulari economici sono davvero poco distanti rispetto a quelli con tecnologie più avanzate. Questo perché c’è stato un livellamento davvero significativo, oltre al fatto che i miglioramenti tecnologici non sono così rapidi come si possa pensare.

Essenzialmente, i cellulari economici, sono cellulari che permettono di telefonare, ovviamente, gestendo le funzioni primarie relative (la ricezione non cambia assolutamente); si può gestire la messaggistica istantanea (gli SMS o comunque le app di instant messaging come Whatsapp, Telegram e così via); navigare online (navigare in internet e fruire dei social network). In molti casi, i cellulari economici permettono anche di fruire di una fotocamera, altri modelli non ne sono forniti.

Per quanto riguarda i prezzi, i cellulari economici si possono trovare davvero a tutte le cifre: sotto i 100 euro (solitamente sono privi di fotocamera, anche se non tutti i modelli e hanno una longevità ovviamente inferiore); dai 100 ai 200 euro circa, possiamo trovare dei prodotti più longevi e performanti. In realtà, in alcuni casi, come per esempio per persone ipovedenti, esistono dei modelli che arrivano a costare cifre davvero abbastanza irrisorie (anche sotto i cinquanta euro in alcuni casi): questi cellulari non presentano la fotocamera e altre applicazioni che potrebbero risultare futili, ma sono dotati di tasti belli grandi, proprio per facilitarne la visualizzazione e la pressione. Essenzialmente si tratta di cellulari utili per svolgere funzioni basilari. In questi casi, e in altri, va tenuto conto anche della grandezza dello schermo: ci sono tanti cellulari economici che possono arrivare anche intorno ai 6 pollici.

Tra i vari brand che si dedicano alla produzione di cellulari economici troviamo: Wiko, Xiaomi, Huawei, TP-Link Neffos e Motorola.