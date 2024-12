Samsung rilascia la versione beta di One UI 7

Samsung ha rilasciato la versione beta di One UI 7, che offre potenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, controlli semplificati e un’anticipazione dei futuri ecosistemi di AI.

One UI 7 rappresenta un’evoluzione significativa grazie all’integrazione dei principali agenti AI e delle funzionalità multimodali in ogni punto di contatto dell’interfaccia, creando una piattaforma AI in cui ogni interazione risulta naturale e intuitiva. Il programma beta offre un primo sguardo a un’esperienza utente mobile aggiornata caratterizzata da maggiore personalizzazione rispetto al passato.

AI potenziata per esperienze utente più intuitive

One UI 7 introduce importanti aggiornamenti per le funzionalità di Galaxy AI, inclusi strumenti avanzati di supporto alla scrittura. Integrati nel sistema operativo basato su AI, questi strumenti consentono agli utenti di aumentare la produttività in qualsiasi situazione in cui è possibile selezionare del testo, senza dover effettuare il passaggio da un’applicazione all’altra. Questa funzione amplia i potenti strumenti di supporto alla scrittura già disponibili per gli utenti Galaxy, offrendo opzioni basate sull’AI per riassumere contenuti, controllare ortografia e grammatica e formattare automaticamente gli appunti in elenchi puntati.

Le funzioni di chiamata di One UI 7 ampliano i confini della comunicazione e della connessione grazie alla trascrizione delle chiamate, con un supporto fino a 20 lingue. Quando la registrazione delle chiamate è attiva, le chiamate vengono trascritte automaticamente per poterle consultare in seguito, eliminando la necessità di prendere appunti manualmente mentre si stanno svolgendo altre le attività.

Un design audace per una maggiore personalizzazione e controllo

One UI 7 introduce potenti funzionalità AI con un look completamente rinnovato, basato su un nuovo sistema di notifiche che semplifica la comunicazione, accessibile direttamente dalla schermata di blocco. Tra le novità, Now Bar, che evidenzia le attività rilevanti e le diverse funzioni come Interprete, Musica, Registrazion vocale, Cronometro e altro. Grazie all’accesso immediato alle notifiche, Now Bar riduce al minimo la necessità di sbloccare continuamente il dispositivo e permette di interagire e visualizzare le informazioni più importanti. Disponibile sui prossimi dispositivi Galaxy S, Now Bar rivoluzionerà l’esperienza della schermata di blocco, destinata a evolversi ulteriormente con funzionalità sempre più intelligenti.

Questi miglioramenti sono frutto di un design semplice, ma al contempo efficace e coinvolgente. Insieme, queste funzioni creano esperienze semplificate e senza intralci per gli utenti Galaxy. Caratterizzata da peculiari scelte di design, One UI 7 riduce il sovraccarico visivo e offre un’esperienza piacevole, pensata per entrare in sintonia con gli utenti a livello personale e consentire un’interazione intuitiva con le funzioni AI.

La schermata iniziale semplificata, i widget One UI ridisegnati e la schermata di blocco rinnovata operano in sinergia per garantire agli utenti un controllo dettagliato su ogni attività e rendere la personalizzazione intuitiva e fluida.

L’interfaccia utente della fotocamera riprogettata consente un controllo più comodo delle impostazioni avanzate. I pulsanti, i controlli e le modalità della fotocamera sono stati riorganizzati per semplificare la ricerca delle funzionalità desiderate e offrire un’anteprima più chiara della foto che si sta scattando o del video che si sta registrando.

Per le modalità Pro e Pro Video, anche il layout delle impostazioni manuali è stato semplificato, in modo che si possa focalizzarsi più facilmente sull’immagine o sul video che si sta riprendendo. Durante la registrazione in modalità Pro Video è disponibile un nuovo controllo dello zoom, che consente di gestire la velocità dello zoom per transizioni sempre più fluide.

Il lancio ufficiale di One UI 7 è previsto per il primo trimestre del 2025 sui nuovi dispositivi della serie Galaxy S, i quali beneficeranno di avanzate funzioni di intelligenza artificiale on-device. L’aggiornamento verrà esteso progressivamente anche agli altri dispositivi Galaxy, in linea con l’impegno di Samsung di distribuire aggiornamenti software ad un numero sempre maggiore di utenti.

L’aggiornamento One UI 7 Beta sarà disponibile inizialmente per i dispositivi della serie Galaxy S24 in Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, a partire dal 5 dicembre. Gli utenti della serie Galaxy S24 possono candidarsi per partecipare al programma beta tramite Samsung Members.