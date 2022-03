Samsung si prende il mercato dei pieghevoli: il 96% dei modelli venduti è suo

Samsung ha schiacciato la concorrenza nel campo degli smartphone pieghevoli. In un report dettagliato, la società di analisi Display Supply Chain offre il ritratto di un mercato in forte espansione, che ha beneficiato in particolare di un aumento del 342% del fatturato complessivo in un anno, raggiungendo quota 5,8 miliardi di dollari.

Samsung da sola ha preso il 92% del volume di affari. E per una buona ragione, il marchio ha conquistato una quota di mercato del 96% nel quarto trimestre del 2021 con 4,1 milioni di unità vendute su un totale di 4,25 milioni. Per tutto il 2021, il colosso coreano ha detenuto l’87% di quota di mercato con 8 milioni di unità vendute rispetto ai “soli” 2,3 milioni del 2020 quando l’azienda vantava già l’86% di quota in un segmento molto più piccolo di quello attuale.

Display Supply Chain, specifica infine che la cinese Huawei è al secondo posto, molto dietro a Samsung con appena il 9% di quota di mercato degli smartphone pieghevoli nel 2021.

Forte concorrenza in arrivo nel 2022

Entrando nel dettaglio dei modelli venduti, scopriamo che il Galaxy Z Flip 3 è stato (di gran lunga) il più popolare nel quarto trimestre del 2021, con il 59% di azioni, contro il 35% del Galaxy Z Fold 3. Seguono Huawei Mate X2 (6%), Galaxy Z Flip 5G e Z Fold 2 (5% e 4% rispettivamente).

L’azienda guidata dall’analista Ross Young, specialista nel settore, tuttavia, analizza i dati in prospettiva per il 2022. Finora, Samsung ha goduto di un notevole vantaggio perché non doveva affrontare una concorrenza eccessiva. Questo dovrebbe cambiare in modo significativo nei prossimi mesi.

Solo quattro marchi hanno infatti offerto modelli di smartphone pieghevoli nel quarto trimestre del 2021 (Huawei, Oppo, Royole e Samsung). Sono già sei nel primo trimestre del 2022 (con l’arrivo dei modelli di Honor e Vivo) e saranno addirittura 10 nel secondo trimestre (con i dispositivi pieghevoli attesi da Google, Motorola, TCL e Xiaomi ). Molto presto Samsung dovrà fare a spallate per confermare la sua posizione…