Samsung punta tutto sugli smartphone pieghevoli nel 2021

Ora che la serie Galaxy S21 è disponibile nei negozi italiani, Samsung può concentrarsi sul futuro dell’azienda e, a quanto pare, c’è qualcosa di grande in arrivo per ciò che riguarda l’evoluzione del design di uno smartphone così come lo conosciamo ad oggi.

Il CFO e il presidente Yoon-Ho Choi hanno riferito all’inizio di questa settimana che Samsung vuole continuare a investire in dispositivi pieghevoli, un settore con ampi margini di miglioramento e di cui i sudcoreani sono leader.

“Nel 2021, continueremo a rafforzare la nostra gamma Z Fold e Z Flip con l’obiettivo di rendere popolari i pieghevoli. Nel caso della serie Z Fold, questa dovrà consoliderà il suo posizionamento nel segmento super premium, soprattutto evidenziando l’usabilità che offre un grande schermo, ad esempio, per l’intrattenimento o la produttività”, ha detto Choi. “Z Flip vuole a soddisfare e indirizzare le esigenze dei millennial, così come delle donne con il suo design elegante differenziato”

I nuovi dispositivi pieghevoli dovrebbero essere lanciati in estate, forse già a giugno mentre ancora non si sa nulla sul prossimo Galaxy Note21.

Le fonti vicini all’azienda confermano che la serie Note è arrivata al capolinea perché Samsung vuole snellire la sua offerta ed evitare di lanciare modelli ridondanti. Ora che il supporto per S Pen è disponibile nella famiglia di prodotti Galaxy S, il Note ha perso il suo punto di forza.

Sempre rimanendo in tema di rumors, l’azienda sta anche lavorando ad un pieghevole low cost che potrebbe essere lanciato come parte della serie FE. I modelli FE (Fan Edition), sono versioni più convenienti di smartphone premium, quindi con un progetto del genere, l’azienda potrebbe puntare alla diffusione di massa in poco tempo.