Satispay entra nella AppGallery di Huawei

Un altro importante ingresso nella Huawei AppGallery: si tratta di Satispay, l’applicazione per i pagamenti digitali e la gestione delle proprie finanze, che è già disponibile per il download.

Ad oggi sono oltre 60.000 le app integrate con HMS Core e più di 420 milioni gli utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, di cui 26 milioni in Europa.

Tutte le app disponibili su AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma, che mira a proteggere la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un’esperienza unica e intelligente.

Da oggi tutti gli utenti di dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services come la serie Huawei P40, Mate Xs, Mate 30 o gli ultimi Y5P o Y6P possono godere dei vantaggi di questo metodo di pagamento sicuro e utilizzarlo per tutti i loro acquisti in negozi, ristoranti, supermercati, bar e siti online che accettano Satispay.

Scaricando Satispay, tutti i possessori di uno smartphone HMS potranno gestire direttamente dal proprio telefono il loro denaro: una volta stabilito il budget settimanale, questo potrà essere speso in oltre 110 mila esercizi commerciali (fisici e online), inviato ad amici, utilizzato per ricaricare il credito telefonico, donare, pagare bollettini (anche tramite PagoPA), bollo auto e moto.