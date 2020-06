Sega: ritorno al passato con Game Gear Micro

Dopo Mega Drive Mini, Sega è tornata alla ribalta per sopperire alla nostalgia del tempo che passa. Oggi, il gigante giapponese ha svelato Game Gear Micro, la versione ridotta della sua famosa console portatile del 1990 oltre al “grande” annuncio per i suoi 60 anni rappresentato dal servizio “Fog Gaming”.

Insieme a Nintendo Classic Mini, Super NES Mini, C64 Mini o PlayStation Classic, Game Gear Micro va a completare la collezione nostalgica dei gamer di una volta…

Game Gear, il grande rivale di Game Boy di un tempo ma con uno schermo a colori, segna quindi un ritorno al passato. Questa volta però, lo fa senza nessuna cartuccia da inserire. Appena più grande di un portachiavi, Game Gear Micro sarà disponibile in quattro modelli colorati, con quattro giochi preinstallati.

Se Game Gear era noto per il suo elevato consumo di batterie e la sua bassa autonomia, l’azienda ha lavorato in questa direzione e la console funzionerà con due batterie AAA o con un cavo USB.

Game Gear Micro è atteso per il 6 ottobre in Giappone e presso alcuni rivenditori. Costerà 4.980 yen (circa 40 euro) e sarà il 40% più piccola dell’originale. Al momento non è prevista alcuna uscita in Occidente.

Il set da collezione Game Gear Micro

Sarà inoltre proposto uno scrigno in edizione limitata comprendente le quattro console, tutti i giochi e le spille da collezione ma soprattutto un oggetto essenziale per contrastare le dimensioni ridotte dello schermo, ovvero una lente d’ingrandimento per giocare più comodamente.