LG Electronics e SIEM, socio di Euronics con 31 punti vendita localizzati principalmente in Puglia, si alleano per tutelare la salute di collaboratori e consumatori: le due aziende hanno infatti attivato una collaborazione che permetterà una riapertura dei punti vendita del Gruppo conforme alle prescrizioni e serena sia per gli addetti vendita che per i consumatori.

Le due aziende hanno deciso insieme di dotare tutto il personale vendita dei negozi SIEM di migliaia di dispositivi di protezione individuale – mascherine e caschetti protettivi dotati di visiera -, strumenti indispensabili per consentire tanto agli addetti vendita che ai consumatori un rientro in negozio sereno e senza timori.

Da una parte l’esigenza è quella di tutelare la salute del personale di vendita che deve essere messo nella condizione di interagire con diverse decine di persone al giorno senza timore di trovarsi in situazioni di rischio; e dall’altra, è necessario mettere a proprio agio anche i consumatori che si recano in negozio per garantirgli la consueta esperienza di acquisto, gratificante e sicura.

“Con SIEM condividiamo un approccio che mette le persone al centro delle nostre scelte: in questo delicato momento di ripresa occorre ricostruire la normalità in negozio e riguadagnare la fiducia dei consumatori garantendogli un ambiente sicuro in cui effettuare i propri acquisti” dichiara Francesco Salza, Consumer Electronics Director di LG Electronics. “È nostro dovere, come produttore, aiutare i nostri partner a raggiungere questo obiettivo, contribuendo alla tutela della loro salute e permettendo ai consumatori una piacevole e serena esperienza in negozio”

“Mi associo al pensiero del Dott. Salza, sono sicuro che questa lodevole iniziativa rafforzerà ancora di più il nostro obiettivo primario comune: far vivere ai nostri Clienti le proprie passioni in totale tranquillità” dichiara Raffaele La Torre, Amministratore Delegato di SIEM Euronics.

L’attività rientra all’interno dell’iniziativa #LGCares che esprime l’impegno dell’azienda nella lotta al Covid-19, supportando chi ne è impattato in maniera diretta e indiretta, nella convinzione che la tecnologia debba e possa essere un partner essenziale non solo nella vita quotidiana ma anche in momenti di criticità, come quello attuale.