Fastweb acquisisce Cutaway e si rafforza nel settore ICT

Fastweb ha dato il via all’acquisizione di Cutaway, società specializzata in progetti ICT, e della controllata Cutaway Solution, con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento di fornitore di servizi Cloud nel mercato Enterprise .

“Grazie all’operazione di acquisizione di Cutaway aggiungiamo un ulteriore importante tassello alla nostra strategia di diventare un operatore Ott infrastrutturato a 360°” ha dichiarato Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb. “Dopo aver investito in infrastrutture di rete a livello nazionale e in Data Center di ultima generazione, aver sviluppato servizi Cloud avanzati e siglato accordi strategici per le reti mobili 5G e 5G FWA, oggi acquisiamo professionalità e competenze preziose che ci consentiranno di soddisfare con maggior efficacia e rapidità i bisogni dei nostri clienti realizzando piattaforme abilitanti sempre più evolute che guardano all’Internet of Things e all’AI”.

Chi è Cutaway?

Società milanese fondata nel 2004, Cutaway è attiva nel settore della consulenza informatica, dello sviluppo di piattaforme, della progettazione, gestione e manutenzione di soluzioni ICT e Cloud e dello sviluppo, commercializzazione, gestione e manutenzione di soluzioni nell’ambito dei più diffusi programmi gestionali a livello aziendale come ERP e CRM, e in particolare in ambiente SAP.

Il personale di Cutaway e di Cutaway Solution, composto da circa un centinaio di professionisti, nei prossimi mesi entrerà a far parte dell’organico di Fastweb e supporterà la crescita della divisione Enterprise, contribuendo a incrementare il livello di innovazione delle soluzioni e dei servizi dedicati alle imprese. In Fastweb confluirà, ricoprendo ruoli di responsabilità, anche l’attuale management di Cutaway che contribuirà attivamente allo sviluppo del nuovo piano di business.