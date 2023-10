SBS lancia WEWATER e punta al mercato del Travel&Beverage

Presentato a IFA 2023, SBS WEWATER, il nuovo brand di bottles, infusi e tumbler da viaggio, sbarca sul mercato italiano, aprendo di fatto all’accessorista italiano una nuova linfa di mercato: quella del Travel & Beverage.

I nuovi prodotti coniugano funzionalità e sostenibilità e, come ha commentato Federico Erbea, Direttore Generale di P-Mobile, si inseriscono alla perfezione nella vita quotidiana delle persone, con una proposta che non è fatta «solo di accessori tecnologici, ma anche di prodotti che promuovono sane abitudini, come l’importanza di mantenere un’adeguata idratazione».

La mission di SBS è dunque di trasformare l’idratazione quotidiana in un’abitudine gustosa e colorata, attraverso una proposta di prodotti, come tumbler da viaggio e borracce con filtri in acciaio inossidabile, appositamente progettati per sciogliere in acqua calda o fredda infusi 100% naturali, altro componente fondamentale dell’offerta.

Con lo sviluppo del brand WEWATER, SBS si spinge verso nuovi orizzonti e mercati inesplorati, pur mantenendo la sua capacità di unire l’innovazione costante con l’estetica: “Crediamo fermamente nell’importanza di ridurre l’impatto ambientale delle bottiglie di plastica monouso, offrendo al consumatore prodotti dal design ricercato e funzionale” – commenta Nicola D’Onofrio, Category Manager di P-Mobile



La gamma di prodotti AROME, prima collezione realizzata in occasione del lancio, presenta un design minimal e colorato, riflesso del claim che accompagna il brand: “Living a colourful life tastes better.”

I prodotti WEWATER

Borracce termiche: realizzate in acciaio inossidabile, sono dotate di un filtro infusore che permette il consumo degli infusi AROME e della maggior parte delle bevande, tisane e infusi presenti sul mercato. Grazie anche al tappo ermetico con maniglia, mantengono le bevande calde per 12 ore e fredde per 24 ore.

Tumbler da viaggio: pratica tazza termica in acciaio inossidabile con tappo ermetico e antigoccia, progettato per evitare perdite e condensa, che mantiene le bevande calde per un massimo di 6 ore e fredde fino a 12 ore.

Infusi a caldo e freddo: sono prodotti in Italia, 100% naturali, da utilizzare per la preparazione di bevande calde o fredde dalle diverse varietà di sapori e proprietà benefiche.



Questa gamma di prodotti mira a soddisfare le esigenze quotidiane delle persone e a promuovere scelte di consumo responsabili e sostenibili per il benessere personale e dell’ambiente.