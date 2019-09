Shopify vs Woocommerce: tutto quello che non sai e che dovresti sapere se hai un negozio online

Shopify è la nuova realtà per la realizzazione di negozi online, è una piattaforma che offre moltissime funzionalità per l’e-commerce e punti di vendita necessari per iniziare, gestire, e far crescere un negozio. Per aprire un negozio online attraverso il supporto di Shopify è sufficiente scegliere un nome commerciale, acquistare un dominio, e creare il proprio brand con gli strumenti gratuiti per lanciare un negozio; il supporto offerto da questa piattaforma è senza dubbio eccellente, poiché si tratta di una piattaforma unica nel suo genere, dedicata alla vendita di prodotti di qualunque tipo. Uno strumento utile per ogni tipo di commercio, dall’abbigliamento, agli integratori, alla telefonia, o a servizi vari e risorse umane.



Fare marketing in modo efficace



Con un negozio online, un e-commerce, vendere i propri prodotti sarà sicuramente più facile sia sui vari marketplace che sulle pagine dedicate sui social media; aprire un negozio online però significa anche promuoverlo, ovvero fare marketing con strumenti integrati nel comparto, che aiutino a creare, analizzare, e eseguire efficaci campagne sia su Facebook che su Google. Inoltre con Shopify chiunque può imparare rapidamente a gestire i propri ordini, le spedizioni, e i pagamenti con tutti gli strumenti riuniti su un’unica dashboard, accessibile da qualunque luogo il proprietario del negozio si trovi.

Ottenere competenze e conoscenze necessarie per crescere è molto semplice. Basta seguire le indicazioni della piattaforma Shopify che si impegna a seguire e supportare i propri clienti tramite un assistenza di alto profilo, che aiuta l’utente a gestire al meglio il proprio negozio; la piattaforma è dotata anche di un App Store molto interessante, utile ad aggiungere funzionalità e vari elementi alla propria attività, con più di 2500 applicazioni integrate direttamente con Shopify. Il team di questo nuovo strumento per vendere online fornisce un servizio di assistenza e consulenza da parte di esperti, che guideranno ogni progetto dall’apertura del negozio, all’ottimizzazione della Seo.



Shopify: un successo mondiale al vostro servizio



Shopify oramai è conosciuto in tutto il mondo, e i negozi realizzati con il supporto della piattaforma hanno raggiunto livelli di vendite a livello globale; la piattaforma è disponibile anche in un iniziale versione gratuita per lanciare il proprio negozio, e scoprire tutti gli strumenti e servizi messi a disposizione oltre alla possibilità di imparare a far crescere la propria attività commerciale con profitto. Farsi conoscere e ampliare il proprio cassetto cliente è facile se vengono attuate le giuste strategie in rete.



Perché scegliere o passare a Shopify

Shopify vs Woocommerce !? Si ! I motivi validi sono davvero moltissimi: scegliere Shopify al posto di altre realtà dell’e-commerce sul web ma è una scelta semplice e indovinata perché questa piattaforma ha un uptime altamente affidabile, strumenti di analisi molto potenti, un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo anche per i meno esperti di internet, un’assistenza clienti pluripremiata e di alto profilo, e gestione delle utenze portata avanti con grande professionalità ed esperienza e applicazioni verificate.