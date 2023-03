Smartphone da cantiere: perché potresti averne bisogno

Sei alla ricerca di un cellulare da cantiere?

Hai la necessità di avere tra le mani uno smartphone che sia in grado di operare in contesti estremi?

Allora sei nel posto giusto!

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso del cosiddetto telefono da cantiere. Si tratta di particolari dispositivi che vantano delle caratteristiche di resistenza molto lontane dai classici smartphone a cui tutti siamo abituati.

Proviamo a pensare a tutti coloro che svolgono lavori in officina, in cantiere, oppure operano nell’ambito della sicurezza e del soccorso. Senza poi considerare tutti gli sportivi che praticano attività estreme o all’aria aperta. Ecco che in questi casi è necessario avere tra le mani un telefoni che presenti delle specifiche caratteristiche.

Sappiamo però come generalmente la ricerca di un nuovo smartphone non sia sempre semplice, soprattutto perché oggi il mercato offre davvero una vastissima gamma di modelli.

Ancor più complicato, potrebbe risultare la selezione di un telefonino da cantiere. Per questo motivo, abbiamo deciso di elaborare una piccola guida che ti spiegherà tutte le caratteristiche principali di questi dispositivi. Arrivato alla fine sarai perfettamente in grado di capire quale modello fa al caso tuo.

Continua a leggere per saperne di più!

Smartphone da cantiere: le caratteristiche che lo rendono unico

Innanzitutto dobbiamo partire dal capire quali siano le principali caratteristiche di uno smartphone da cantiere. Si tratta di un cellulare rinforzato, costituito da una struttura protettiva esterna e interna. Grazie alla sua particolare struttura, un telefono da cantiere è in grado di resistere a liquidi, urti, pressioni, sbalzi di temperatura, infiltrazioni di micro particelle e molto altro ancora.

Questo ci consente di poter affermare come la caratteristica principale di questi dispositivi sia il fatto di essere completamente resistenti a urti e cadute. Inoltre, hanno batterie molto capienti – o possono tranquillamente rimanere accesi per giorni senza mai avere la necessità di essere ricaricati – e un alto livello di impermeabilità.

Dobbiamo inoltre precisare come fino a qualche anno fa, questa tipologia di smartphone era commercializzata da pochissime aziende, per cui i prezzi di vendita risultano essere particolarmente alti. Oggi le aziende si sono letteralmente moltiplicate, per cui anche i prezzi sono più accessibili. E fino a qualche anno fa, anche le loro prestazioni non erano nemmeno paragonabili ai cellulari tradizionali. Oggi, un telefonino da cantiere presenta caratteristiche che non hanno nulla da invidiare agli smartphone che usiamo quotidianamente. Questi dispositivi sono infatti dotati di:

un display touch di ultima generazione ;

; fotocamera di alta qualità con cui poter scattare bellissime foto in alta risoluzione nelle condizioni più estreme;

con cui poter scattare bellissime foto in alta risoluzione nelle condizioni più estreme; lo sblocco facciale o con con impronta;

o con con impronta; una connessione veloce 4G/5G.

Cellulare da cantiere: le certificazioni indispensabili per il tuo smartphone

Per capire quale smartphone da cantiere fa al caso tuo, la prima cosa che devi fare è soffermarti sulle certificazioni internazionali, cioè dei riconoscimenti rilasciati da commissioni internazionali e imparziali. Sono proprio loro che per determinare oggettivamente il grado di affidabilità delle strumentazioni elettroniche, eseguono dei test approfonditi in relazione alla resistenza, impermeabilità, durevolezza e molto altro.

Vediamo quali sono le principali certificazioni internazionali per quanto riguarda i cellulari da cantiere:

certificazione IP67 : garantisce una totale protezione dello smartphone dalla polvere. Presente nei primi modelli realizzati dalle aziende produttrici; Nei modelli più recenti la certificazione standard è invece la certificazione IP68;

: garantisce una totale protezione dello smartphone dalla polvere. Presente nei primi modelli realizzati dalle aziende produttrici; Nei modelli più recenti la certificazione standard è invece la certificazione IP68; certificazione IP68 : il 6 indica il massimo livello di resistenza alla polvere, mentre l’8 indica la resistenza a immersioni permanenti in acqua – per 1 ora – fino a una profondità di tre metri;

: il 6 indica il massimo livello di resistenza alla polvere, mentre l’8 indica la resistenza a immersioni permanenti in acqua – per 1 ora – fino a una profondità di tre metri; certificazione IP69 : presente nei modelli di più avanzati e professionali. Garantisce allo smartphone non solo di avere le resistenze appena citate, ma a queste si aggiunge anche la tolleranza a getti e schizzi d’acqua;

: presente nei modelli di più avanzati e professionali. Garantisce allo smartphone non solo di avere le resistenze appena citate, ma a queste si aggiunge anche la tolleranza a getti e schizzi d’acqua; MIL-STD-810: si tratta di uno standard militare sviluppato dal dipartimento della difesa statunitense. La certificazione si ottiene passando un ampio ventaglio di test estremi, che vanno dalle radiazioni solari, all’umidità, agli impatti alle infiltrazioni di micro particelle e molto altro ancora.

Perché potresti averne bisogno

Come è possibile intuire da tutte queste caratteristiche, i cellulari da cantiere sono stati appositamente progettati per le persone che hanno bisogno di uno dispositivo che sia in grado di resistere alla polvere, agli urti, all’acqua, alle temperature estreme e alle cadute. .

Ma a differenza di quello che si potrebbe pensare, gli smartphone da cantiere si rivolgono ad un pubblico molto ampio e variegato. Oltre a lavoratori e sportivi, non sono pochi coloro che tendono ad affidarsi a questo tipo di dispositivi per superare le fragilità degli smartphone tradizionali.

Ad ogni modo sono perfetti per chi per lavoro o hobby si trova spesso in ambienti militari, nei cantieri, in montagna, al caldo o al freddo e non ha alcuna intenzione di rinunciare ad utilizzare uno smartphone.

Inoltre, negli ultimi anni i telefonini da cantiere possono contare su ecosistemi hardware sempre più avanzati, che nulla hanno da invidiare alle soluzioni più tradizionali.

Vuoi acquistare uno smartphone da cantiere? Ecco dove scegliere quello perfetto per te

Se pensi che uno smartphone da cantiere sia perfetto per te, non ti resta che capire quali siano i migliori modelli.

Ecco la migliore guida sul web che ti illustra facilmente e dettagliatamente i migliori modelli di smartphone da cantiere per fascia di prezzo.

All’interno della guida sono illustrate diverse soluzioni divise per fascia di prezzo. Inoltre ogni prodotto ha una breve descrizione delle principali caratteristiche e un un collegamento diretto alla recensione completa del dispositivo, in modo tale da poter approfondire ulteriormente le sue qualità.

Che aspetti?

Trova il tuo prossimo smartphone!