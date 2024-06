Smartphone e intrattenimento: il gaming è sempre più mobile

Da quando Internet è entrato nelle nostre case e anche i cellulari hanno iniziato a connettersi alla rete, le soluzioni per divertirsi con attrazioni virtuali e videogiochi veri e propri sono aumentate a dismisura. Se una volta era obbligatorio possedere una console specifica o al limite un pc particolarmente potente per approcciare a certi giochi, oggi l’esperienza ludica è garantita già solo dagli smartphone. Anzi, si potrebbe affermare senza pericolo di smentita che il gaming oggi è sempre più mobile, perché attraverso i dispositivi portatili è possibile avere a disposizione una vasta scelta contenutistica, come dimostrano le varie app a tema presenti sugli store.

Il gaming è adatto per tutte le età. Molti dei giochi che si praticano su smartphone sono di quelli che stimolano l’intelletto e aiutano ad allenare la memoria. Una buona parte di questi si basa sulla conoscenza delle parole del vocabolario. Alcuni titoli specifici finiscono talvolta col godere di una notevole considerazione mediatica diventando la moda del momento. Ad esempio nel 2013 si fece un gran parlare di “Ruzzle”, tuttora esistente: una sorta di Paroliere che richiede agli utenti, i quali sono liberi di sfidarsi online, di individuare delle parole di senso compiuto nel bel mezzo di un mappazzone di lettere apparentemente sparse a caso sullo schermo. Non mancano inoltre le riproposizioni digitali dei più classici giochi da tavola, su tutti il “Monopoly”.

Anche se le app più cervellotiche incontrano comunque il gusto dei più giovani, questi ultimi rimangono attratti maggiormente dai videogame propriamente detti. Gli smartphone moderni sono avanzati abbastanza da riprodurre fedelmente molti videogiochi storici a 8 o a 16 bit, che hanno fatto la storia del settore negli anni ‘90. Chiaramente, l’utilizzo del touchscreen differisce non poco dall’impiego di un gamepad o di una qualsiasi periferica, ma il più delle volte i comandi risultano ugualmente comodi. Chi è più avanti con l’età, invece, potrebbe preferire i cari vecchi giochi di carte, che non si trovano solo nell’offerta di casinò online. Diverse applicazioni permettono infatti di giocare gratuitamente a Scopa o a Burraco, senza dover attingere al proprio portafoglio nemmeno a partita in corso.

La maggior parte dei software di questo tipo consentono download senza vincoli. Ciò significa che sullo stesso smartphone è possibile installare svariati tipi di giochi. L’unico vero limite è rappresentato dallo spazio in memoria del proprio dispositivo, ma a meno che non si tratti di videogame particolarmente complessi, non occorre possedere un cellulare all’ultimo grido per scaricare ed eseguire correttamente un gioco mobile. Insomma, chiunque può provare anche solo a testare un’app e divertirsi a passare da un gioco all’altro per vincere la noia.

La comodità dell’intrattenimento mobile è evidente. Grazie ai giochini su smartphone i momenti morti non esistono più. Che ci si trovi in treno, in una sala d’attesa o sotto l’ombrellone, c’è sempre qualche contenuto ludico utile per svagarsi. Forse il gaming mobile contribuisce ulteriormente ad un consumo esasperato di smartphone e tablet, ma ormai si tratta di un tipo di passatempo consolidato e oggi in pochi sarebbero disposti a fare a meno dei loro giochi preferiti. Anzi, con l’avanzare della tecnologia le proposte degli store potrebbero rendersi ancora più accattivanti e coinvolgenti, col risultato di allargare ulteriormente la platea degli utenti.