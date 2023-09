Snapdragon 7s Gen 2, il nuovo chip di Qualcomm per la fascia media

Qualcomm ha appena rilasciato un nuovo chipset: lo Snapdragon 7s Gen 2. Questo nuovo processore è pensato per i produttori di telefoni che desiderano una piattaforma valida, ma dal budget inferiore rispetto a un chip della serie 8.

Il nome è un po’ confusionario, dato che non c’è mai stato alcun 7s di prima generazione. Ad ogni modo, alcune voci suggeriscono che il Snapdragon 7s Gen 2 potrebbe essere incluso nella serie Redmi Note 13, prevista per questo mese.

La CPU dello Snapdragon 7s Gen 2 è meno potente rispetto a qualsiasi altro chip della serie 7: possiede quattro core a 2,4 GHz per le prestazioni e altri quattro a 1,95 GHz per l’efficienza. Anche il processore per le immagini è un po’ sotto alla norma.

La GPU Adreno non è specificata, ma dovrebbe supportare la risoluzione FHD+ a 144 Hz. La piattaforma di connettività FastConnect 6700 rappresenta un passo indietro rispetto alla 6900 presente nel Snapdragon 7+ Gen 2, con una velocità di download massima di 2,9 Gbps e il supporto Bluetooth a 5.2.

Il processore ISP Spectra, infine, supporta uno smartphone con una singola fotocamera fino a 200 MP e la registrazione video 4K a 30 fps. La memoria è LPDDR5 a 3200 MHz, mentre altre caratteristiche includono USB-C 3.1 e Quick Charge 4+.