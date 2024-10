Software e hardware che hanno rivoluzionato la digitalizzazione dei giochi online

Il mondo dei giochi ha sempre partecipato attivamente all’evoluzione tecnologica e nel tempo è diventato il settore dove si sperimentano le novità grafiche e i software di ultima generazione.

Mentre oggi con iPhone 16 e Galaxy S24 possiamo giocare ai casinò in diretta live streaming sui siti come Betfair, per esempio, fino a 30 anni fa era il pc a essere l’unico hardware che consentiva l’accesso ai giochi in rete, mentre 50 anni fa era necessario recarsi in una sala giochi o un casinò tradizionale. Software e hardware di altri tempi, che comunque hanno contribuito all’evoluzione tecnologica digitale in maniera determinante, favorendo il passaggio dal meccanico – analogico all’elettronico – digitale.

Più piccolo è l’hardware, più grande è il software

Potrebbe sembrare azzardato parlare di storia della tecnologia, eppure negli ultimi 50 anni l’evoluzione dell’hardware è passata dai videogiochi Arcade, al personal computer, fino al portatile e allo smartphone. Più piccolo è l’hardware, più grandi sono le potenzialità del software, questa è la caratteristica peculiare della storia della tecnologia contemporanea.

Il primo sito di casinò online

Quando la digitalizzazione iniziava già a rimpicciolire gli hardware, ecco che arriva Microgaming, il primo software di casinò online: bastava una connessione Internet e un pc per giocare. Il primo sito di casinò digitale appare nel 1994 e verso la fine degli anni Novanta i sistemi di gioco vengono regolamentati e diventano legali a tutti gli effetti. Il poker fu il primo gioco ad essere inserito nei software “primordiali” di casinò digitali.

Smartphone, sistema iOS e Android

Per festeggiare i 10 anni dei casinò online, nel 2004 nasce il primo software di gioco per smartphone che anticipa le app: è ancora Microgaming a compiere il grande passo. Attualmente, i principali sistemi operativi di gioco sono iOS per Apple e Android, con la differenza che il primo è un sistema operativo chiuso, adatto soltanto a sé, il secondo è un sistema operativo aperto.

Lo smartphone ha aperto la strada a due ulteriori rivoluzioni, la prima grafica e la seconda riguardante il gioco dal vivo.

Slot online a tema e Grafica 3D

Mentre i sistemi multiplayer sperimentavano l’interconnessione fra gli utenti, i siti di casinò digitale iniziarono a concentrarsi sulle slot a tema ispirate alle fruit machine, prendendo spunto dalle grafiche vintage per lavorare sul design 3D.

Questo processo di digitalizzazione ha consentito ai software di migliorare l’espressione grafica dei giochi e di fornire slot a tema per ogni argomento grafico: horror, halloween, sport, fantasy, cinema, musica, storia, archeologia e persino il Natale.

La diretta streaming dei giochi di casinò live con un croupier autentico

Un altro software che ha migliorato la user experience dei giocatori è sicuramente il sistema diretta streaming con possibilità di giocare live contro un vero croupier.

Sia iOS che Android sono sistemi operativi che supportano questa tecnologia innovativa, utilizzata per qualsiasi software, come tv, siti di cinema, sport e notizie.

Tra i brand per Android che contribuiscono alla visione dello streaming live dei casinò online c’è Playtech, che offre software di altissimo livello grafico e con potenzialità ottimali.