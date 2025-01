Sony, al CES presenta XYN: una soluzione integrata per la creazione di contenuti spaziali

Sony Corporation ha annunciato il lancio di XYN, una piattaforma che unisce software e hardware per supportare la creazione di contenuti spaziali in 3D. Questa soluzione è pensata per soddisfare le crescenti esigenze di Grafica Computerizzata (CG) 3D, sempre più richiesta nei settori di cinema, animazione, videogiochi e design industriale. XYN permette di catturare oggetti reali, movimenti umani e ambienti per riprodurli virtualmente con precisione, in modo da offrire un’ampia compatibilità con strumenti di terze parti per garantire flussi di lavoro flessibili. Con tecnologie avanzate di imaging e rilevamento, Sony punta a migliorare la produzione digitale e collaborare allo sviluppo di contenuti innovativi.

XYN Motion Studio, parte della piattaforma, è un’applicazione per PC progettata per potenziare il sistema di motion capture mocopi, già utilizzato da creatori virtuali, VTuber e professionisti del gaming e dell’animazione. La nuova versione consente la connessione con dodici sensori mocopi tramite ricevitori dedicati, per migliorare la precisione e implementare funzionalità avanzate come l’interpolazione automatica dei movimenti e l’auto-tagging per ottimizzare l’organizzazione dei dati. L’applicazione, compatibile con PC Windows e disponibile dal marzo 2025 su Microsoft Store, include strumenti per l’editing avanzato dei movimenti. In questo modo il motion capture sarà più accessibile anche per chi lavora con budget limitati.

XYN Spatial Capture Solution si basa sull’utilizzo di fotocamere mirrorless e algoritmi proprietari per trasformare oggetti e ambienti reali in asset CG 3D fotorealistici. La soluzione è pensata per migliorare il flusso di lavoro nelle produzioni cinematografiche, nei videogiochi e nelle applicazioni per il metaverso. Tra le funzionalità in fase di sviluppo, Sony ha annunciato un prototipo di applicazione mobile che consente di visualizzare in tempo reale le condizioni di ripresa della fotocamera.

Sony ha inoltre presentato XYN Headset, un sistema immersivo per la creazione di contenuti spaziali. Questo dispositivo utilizza un microdisplay OLED 4K di alta qualità con funzionalità video see-through, pensato per rendere il processo di modellazione e pre-visualizzazione intuitivo e preciso. Il prototipo supporta software di produzione 3D utilizzati nella modellazione di personaggi e ambienti, con applicazioni che spaziano dal design industriale al settore dell’intrattenimento. Attualmente, XYN Headset è al centro di un progetto pilota in collaborazione con Sony Pictures Animation.