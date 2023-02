Sony Xperia 1 V: le ultime anticipazioni prima del MWC

Il nuovo Sony Xperia 1 V dovrebbe essere rivelato molto presto, al MWC di Barcellona. Prima di questo evento, tuttavia, possiamo già vedere alcune immagini trapelate in rete che mostrano lo smartphone in tutto il suo splendore.

Dalle foto si può ben vedere il comparto fotografico: i sensori sembrano essere più grossi dei precedenti, e in particolare è possibile notare la fotocamera periscopica inferiore. Si può poi vedere un flash LED posizionato sempre nell'”isola” fotografica.

Riguardo poi alle specifiche tecniche, è quasi certo che Sony Xperia 1V utilizzerà il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. In realtà, come si può vedere dalle immagini, il telefono è davvero sottile: ciò significa che, con tutta probabilità, Sony avrà impiegato delle particolari tecniche di raffreddamento per proteggere il dispositivo dal surriscaldamento.

Manca ormai meno di un mese al MWC: sicuramente in tale data riceveremo ulteriori dettagli su questo nuovo smartphone.