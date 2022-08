Sony Xperia 5 IV arriverà a Settembre, ecco l’annuncio ufficiale

In arrivo un nuovo smartphone supercompatto di Sony: si tratta dell’Xperia 5 IV. La compagnia ha annunciato una presentazione per l’1 Settembre: anche se non è ancora noto quale sarà il telefono mostrato, ci sono molti elementi che fanno intuire che questo sarà proprio l’atteso 5 IV.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Nei giorni scorsi, infatti, il Sony Xperia 5 IV è stato certificato dalla FCC: questo ci ha permesso anche di scoprirne alcune delle specifiche in anticipo. In primo luogo le dimensioni, che combaciano con quanto mostrato nel video promozionale: si tratta infatti di un telefono davvero compatto, alto 155,4 mm e largo 67,1 mm, con uno schermo di 6,4 pollici.

Le altre specifiche non sono da trascurare. Il telefono vanterà di chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, assieme a tre fotocamere posteriori da 12 Megapixel. Saranno inoltre presenti ricarica wireless e sensore NFC, assenti nei modelli precedenti.

L’evento Sony, come anticipato, avrà luogo l’1 settembre alle 9 di mattina italiane. Non è chiaro se farà parte dell’IFA o se invece sarà una presentazione a parte. Ad ogni modo l’evento sarà trasmesso sul canale YouTube di Sony Xperia, pertanto se siete interessati segnatevi la data sul calendario.