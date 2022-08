I Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sono in vendita: le offerte (e le promo)

Inizia oggi la vendita al pubblico dei modelli Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. Dopo circa 15 giorni di pre-ordini, i nuovi flaghip del produttore coreano sono disponibili nei negozi e presso gli operatori mobili.

I prezzi

Galaxy Z Fold4 nella versione da 12/256 GB costa 1.879 euro, in quella da 12/512 1.999 euro, in quella da 12+1TB 2.249 euro.

Galaxy Z Flip4 è acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 1.149 euro;

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.199 euro;

nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.329 euro.

Samsung Galaxy Z Fold4... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall...

Samsung Galaxy Z Flip4... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall...

WindTre

I Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 sono disponibili per i nuovi e già clienti privati WINDTRE, con una rata aggiuntiva a partire da 19,99 euro al mese e un anticipo di 99,99 euro. È possibile, inoltre, abbinare il servizio Reload Plus, che permette al cliente di cambiare ogni anno il proprio smartphone con un modello più recente, al costo di 9,99 euro in più al mese. Anche i nuovi clienti con Partita Iva possono acquistare a rate i Foldable Samsung, con un importo aggiuntivo a partire da 20,99 euro al mese e un anticipo di 99,99 euro.

In più, nel prezzo, 1 anno di abbonamento standard a Netflix.

dettaglio offerta WindTre per Galaxy Z Fold4

dettaglio offerta WindTre per Galaxy Z Flip4

TIM

TIM offre la possibilità di mettersi in tasca il modello Galaxy Z Fold4 o in un’unica soluzione di pagamento oppure in 30 rate mensili da 42 euro (qui l’offerta).

Stessa filosofia per il modello Galaxy Z Flip4: pagamento in un’unica soluzione o 30 rate da 22 euro (qui l’offerta).

In più, nel prezzo, 6 mesi di abbonamento standard a Netflix.

Vodafone

Vodafone ha scelto di abbinare la vendita dei prodotti a dei piani personalizzabili sia nel valore dell’anticipo sia in quello delle rate, con una partenza da 54,99 euro per 24 mesi e un anticipo di 199 euro per il modello Fold4 e da 27,99 euro al mese con un anticipo di 99,99 euro per il Flip4.

In più, l’operatore britannico offre 1 anno di abbonamento standard a Netflix.

dettaglio offerta Vodafone per Galaxy Z Fold4

dettaglio offerta Vodafone per Galaxy Z Flip4

Opzione permuta

Infine, c’è l’opzione di trade-in, un’iniziativa promozionale che permette di ricevere una valutazione del proprio smartphone usato (Samsung o di altri brand) a fronte dell’acquisto di un Galaxy Z Fold4 o di un Galaxy Z Flip4. In tal caso si riceverà uno sconto immediato di 150 euro alla cassa, mentre il resto del valore verrà versato etnro 15 giorni con un bonifico. La valutazione massima dell’usato è di 700 euro.