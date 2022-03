Spotify userà l’intelligenza artificiale per l’algoritmo di ricerca dei podcast

Da tempo Spotify sta investendo molto sui podcast, e sembra che questo trend non si fermerà molto presto. Infatti un nuovo aggiornamento dell’applicazione ha aggiunto una nuova funzionalità: miglioramenti nella ricerca dei podcast utilizzando l’intelligenza artificiale.

Per portare risultati più rilevanti con meno sforzo, Spotify ha messo in pratica una tecnologia piuttosto avanzata, chiamata Natural Language Search. Questa permette di ricercare contenuti semplicemente descrivendoli: non serve scrivere le parole esatte, ma bastano sinonimi, parafrasi, o qualsiasi configurazione di parole che abbia lo stesso significato.

Come mostrato dall’esempio, componendo la ricerca “auto elettriche impatto climatico” saranno mostrati una serie di risultati molto rilevanti, anche se non contengono corrispondenze esatte. Basta semplicemente che descriviate ciò che cercate e l’algoritmo farà per voi il resto del lavoro.

Non si tratta di una tecnologia perfetta, per cui i risultati ottenuti dall’intelligenza artificiale saranno proposti assieme a quelli ricavati da una ricerca “classica”. Nonostante non sia ancora perfezionato, questo cambiamento rende già Spotify uno dei migliori motiri di ricerca per podcast a disposizione.