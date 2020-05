Stasera alle 21, la prima puntata di The Digital Club

Esordisce questa sera “The Digital Club”, la prima puntata del nuovo programma di “tecnologia e dintorni”, che andrà in onda su YouTube e sul sito appena nato thedigitalclub.it.

Il programma nasce dall’idea di quattro esperti di tecnologia, i soci fondatori di The Digital Club: Marco Pietro Lombardo (Caporedattore de Il Giornale e fondatore di trameetech.it), Massimo Morandi (Co-Owner di Edizioni Top Press e Direttore di Cellulare Magazine), Mark Perna (giornalista, futurologo ed esperto di digital life) e Luca Viscardi (Station manager di Radio Number One e Founder di mistergadget.tv).

Gli ospiti

The Digital Club parte con due ospiti di eccellenza: Carlo Barlocco, executive director di Motorola Europa e Carolina Milanesi, analista di Creative Strategies, una delle massime esperte di tecnologia che racconterà il mondo tech visto dagli USA, dove vive.

Per seguire The Digital Club e prendere attiva parte alla trasmissione ci si può sintonizzare sui canali YouTube Cellulare Magazine e di Mister Gadget. Inoltre il programma sarà live anche sul nuovo sito di The Digital Club, che diventerà l’hub di tutte le iniziative. E nel cui blog si potranno trovare anche gli articoli pubblicati dai singoli siti web dei quattro ideatori.

La seconda puntata andrà invece in onda martedì 26 alle 18, perché The Digital Club seguirà in diretta un evento di Xiaomi che vi consigliamo di non perdere perché saranno lanciati dei prodotti davvero affascinanti.

Si tratta di un appuntamento speciale, perché poi The Digital Club prenderà una cadenza settimanale, tutti i martedì alle ore 21.

I vostri commenti

Per tutta la durata della puntata potrete inviarci i vostri commenti e le vostre domande, a cui risponderemo in diretta.

Dunque appuntamento questa sera alle 21! Non mancate.