Le cuffie true-wireless OPPO Enco Free ed Enco W31 arrivano in Italia

OPPO ha annunciato la disponibilità in Italia delle sue cuffie TWS Enco Free ed Enco W31. Le proposte sono disponibili già da oggi nello store ufficiale OPPO su Amazon e presto potranno completarsi della presenza di OPPO Watch (già presentato in Cina) per chiudere la gamma di wearable 2020.

OPPO Enco Free

Le nuove Enco Free rappresentano una piccola rivoluzione nel mondo dell’audio grazie alla loro latenza fino a 120 ms che di fatto è tra le più basse del settore e permette di poter giocare in mobilità senza ritardi di audio.



Le cuffie TWS sono anche tra le prime cuffie wireless del confronto degli altoparlanti ultra-dinamici che offrono una riproduzione precisa dei bassi.

OPPO Enco W31

Le cuffie OPPO Enco W31 rappresentano invece l’alternativa più economica della serie. Gli utenti potranno sperimentare il rinnovo e le diverse modalità audio in base ai propri gusti: una per migliorare la musica pop e classica, migliorare il livellamento dell’audio su tutta la frequenza e un’altra per il rock e l’EDM, migliorando le basse frequenze.

Inoltre, è possibile utilizzare i potenti microfoni interni disponibili su ogni lato e un sistema di allarme ambientale progettato per bloccare il rumore di fondo durante le chiamate.

Uscita e prezzi

I prezzi delle nuove cuffie TWS OPPO Enco Free e Enco W31 sono rispettivamente di 169 € e 99€ con disponibilità immediata.