Netflix chiude numerosi account: ecco chi è a rischio

Netflix ha dichiarato che, nelle prossime settimane, chiuderà molti account di suoi abbonati. Gli account – si parla di centinaia di migliaia di user – saranno cancellati automaticamente. Vediamo chi rischia di vedersi l’account canellato da Netflix.

Sono coloro che sono rimasti inattivi per più di un anno, nonostante abbiano pagato l’abbonamento. La procedura, davvero insolita per un servizio di streaming a pagamento, è comunque lodevole. Come ha spiegato Eddy Wu, responsabile dell’innovazione del prodotto, Netflix non vuole che ci siano clienti che paghino per non vedere alcuna trasmissione.

Per questo motivo il canale Tv chiederà a tutti i suoi utenti dormienti da uno a due anni, di confermare il proprio abbonamento. In caso contrario saranno cessati. Wu ha sottolineato come la percentuale di sottoscrittori che rischiano di vedersi annullare l’abbonamento è inferiore allo 0,5%. Tuttavia, l’alto numero di abbonati a Netfix nel mondo fa sì che le persone interessate alla cancellazione degli account siano centinaia di migliaia.

Netflix, tuttavia, assicura ai suoi abbonati la possibilità di potersi riabbonare senza perdere le loro preferenze e lo storico di visione. In pratica, non si tratta di una vera e propria cancellazione, ma di una sospensione tecnica dell’account, che può essere riattivato in poche ore.