Un prototipo di Surface Duo 2 compare su Ebay e viene subito rimosso

EBay sembra essere il posto migliore per rivendere prototipi di prodotti che non hanno ancora visto la luce del sole. Un dispositivo sconosciuto che assomiglia stranamente al Surface Duo 2 di Microsoft ha appena fatto una breve apparizione sullo store.

Modello più economico

Presentato come unità di sviluppo di Surface Duo 2, ci offre il primo sguardo a questo prodotto che Microsoft sembrava voler presentare come una versione più economica alternativa al Surface Duo 2.

Nelle immagini fornite dall’annuncio, possiamo scoprire un dispositivo dalle forme simili a quelle del Surface Duo 2 con un design leggermente più rotondo, una finitura opaca e un modulo fotocamera meno prominente.

Nome in codice “Cronos”, il prodotto potrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno secondo Windows Central e rappresenterebbe una versione più economica di Surface Duo 2.

Scheda tecnica di livello medio

Sarà un modello di fascia media con un chip di fascia media, una doppia fotocamera posteriore, schermi completamente piatti che non sarebbero più curvi all’interno per visualizzare le notifiche sul lato del telefono e uno completamente in plastica.

Sempre secondo Windows Central, Microsoft avrebbe cancellato questo prodotto alla fine del 2021 per concentrarsi sulla prossima versione del Surface Duo che, secondo l’azienda, sarebbe previsto per la fine del 2023. I media ipotizzano anche che potrebbe essere chiamato “Surface Duo Go” .

L’azienda sta lavorando all’implementazione di Android 12L sui suoi dispositivi esistenti e forse un Surface Duo lanciato a un prezzo più accessibile rispetto all’ultimo modello (a partire da 1599 euro) potrebbe per convincere gli scettici.