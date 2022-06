Android 12L: confermato l’arrivo su smartphone e tablet Samsung con il prossimo aggiornamento

Annunciata lo scorso ottobre, Android 12L è una versione di Android 12 pensata per schermi di grandi dimensioni, come tablet o smartphone pieghevoli. Le prime versioni beta sono disponibili da dicembre 2021 mentre la versione ufficiale è stata rilasciata qualche mese fa.

Secondo le informazioni di SammyFans, Android 12L arriverà presto nella prossima versione di One UI. È il registro delle modifiche dell’aggiornamento dell’app One Hand Operation+ di Samsung che ne conferma il debutto nella versione 5.3.31 “porta il supporto per One UI 4.1.1 basata su Android 12L”.

SammyFans ricorda che “Samsung si prepara a rilasciare One UI 4.1.1 per dispositivi Galaxy”. Un aggiornamento all’interfaccia che verrà presentato “insieme al lancio del Galaxy Z Fold 4 e del Galaxy Z Flip 4 nei prossimi mesi”.

Troveremo la divisione del menu delle impostazioni rapide e delle notifiche, che finiranno affiancate in due colonne quando saranno una sopra l’altra. L’interfaccia sarà più reattiva, adattandosi meglio a tutti i tipi di schermi. Infine, la modalità multitasking sarà migliorata con un’interfaccia della barra delle applicazioni per passare facilmente da un’applicazione all’altra. .

Questo aggiornamento ad Android 12L arriva in tempo per il lancio di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 previsto per metà agosto. Ricordiamo infine che Android 13 è in fase di sviluppo ma la versione finale non dovrebbe essere rilasciata prima dell’estate mentre l’aggiornamento dell’interfaccia da Samsung a One UI 5 arriverà a inizio 2023.