Whatsapp: con questa nuova app potrai migrare i dati da iOS ad Android e viceversa

Cambiare smartphone e perdere i dati? Il peggiore incubo di chi passa da Android a iOS o viceversa. Ora però sarà tutto più semplice.

Questo martedì, tramite un messaggio di Mark Zuckerberg su Facebook, WhatsApp ha formalizzato una partnership con Apple per facilitare il trasferimento del proprio account su Android su un iPhone. Con la stessa facilità dei tuoi dati personali e delle tue impostazioni quando configuri un nuovo smartphone Apple da un concorrente.

Con i suoi miliardi di utenti attivi, WhatsApp seduce i produttori di smartphone e ovviamente Apple non poteva rimanere impassibile. Il marchio Apple e Meta hanno quindi lavorato per consentire il passaggio a un iPhone senza timore di perdere dati sicuri sotto Android, “mantenendo la crittografia end-to-end”, promette Zuckerberg.

In questo modo si potrà conservare tutta la cronologia delle chat individuali o di gruppo, le foto, i video, i documenti, le impostazioni e le informazioni del profilo (foto inclusa). Affinché la migrazione sia semplice, non sarà necessario passare attraverso il cloud storage o iCloud. Tutto ciò di cui si ha bisogno è che i due smartphone siano nelle vicinanze, sulla stessa rete Wi-Fi, o che il dispositivo Android sia connesso all’hotspot del tuo iPhone.

Tuttavia, né WhatsApp (o Meta) né Apple avranno accesso ai dati durante il trasferimento. Tutto rimane crittografato da dispositivo a dispositivo. Tuttavia, mentre la maggior parte delle informazioni seguirà il proprio account, alcune non possono essere integrate nel pacchetto trasferito: messaggi relativi ai pagamenti, nomi sullo schermo, cronologia delle chiamate. E il multi-account rimane attivo se lo hai distribuito con lo stesso numero su un altro dispositivo.

Questa funzionalità è già in fase di distribuzione in versione beta e la distribuzione avverrà nei prossimi giorni per tutti i dispositivi compatibili.

Prima di installare il nuovo account WhatsApp sul tuo iPhone, assicurati di avere i sistemi operativi e le versioni corrette installate sui diversi dispositivi:

Il tuo smartphone Android deve eseguire Android 5 o versioni successive, Android OS Lollipop, SDK 21 o versioni successive

Il tuo iPhone deve avere iOS 15.5 o versioni successive

WhatsApp: almeno la versione 2.22.10.70 deve essere installata sul tuo iPhone, versione 2.22.7.74 o successiva su Android.

Entrambi gli smartphone devono essere alimentati e collegati alla stessa rete wi-fi o utilizzare l’hotspot dell’iPhone

L’iPhone deve essere nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica per utilizzare l’app Passa a iOS dallo smartphone Android.

Da ricordare infine che i dati rimangono memorizzati sul proprio smartphone Android fino a quando non si elimina l’app o ripristini il telefono.